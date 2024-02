Rothschild, Daffina scommette forte sulla moda: tutti gli investimenti del Ceo

Tcm Immobiliarev, Redinvest Brain, Mirages srl e e Xmh spa: ecco tutte le partecipazioni societarie del Ceo di Rothschild Italia

Alessandro Daffina, romano, classe 1959, non è solo l’amministratore delegato di Rothschild Italia e in questa veste – si dice – candidato di Matteo Salvini alla carica di amministratore delegato di Cassa Depositi e Prestiti. Il banker, infatti, è anche un investitore in proprio, con una predilezione per il settore della moda, come dimostra una ricerca sulle partecipazioni societarie passate e presenti da lui detenute. Quanto alle cariche sociali oggi Daffina è anche presidente di Fondazione Rothschild e dal maggio dello scorso anno è nel consiglio d’amministrazione dell’Ospedale San Raffaele di proprietà del Gruppo San Donato della famiglia Rotelli, in un board presieduto da Paolo Rotelli e dove è presente anche Augusta Iannini, moglie di Bruno Vespa.

Passando alle quote societarie a oggi il banker detiene lo 0,05% della Tcm Immobiliare di Milano e il 2,6% di Redinvest Brain di cui azionista principe è Elisa Schembari specializzata in venture capital e di cui secondo socio è il finanziere Guido Maria Brera di Kairos. La terza partecipazione di Daffina risale allo scorso settembre ed è lo 0,92% della milanese Mirages srl, fondata nel 2022 e di proprietà della bella imprenditrice romena Miruna Gheordunescu, che si occupa di fashion col marchio “Gensami” e che sul suo profilo LinkedIn si definisce “un’imprenditrice seriale che mette passione, visione e progettualità nei suoi progetti, con l’obiettivo di realizzare valore”.

Daffina è entrato - con altri - in Mirages attraverso un aumento di capitale deliberato ad agosto del 2023. Il banker, poi, è azionista recente con lo 0,51% della milanese Xmh spa che possiede il 15,1% di Sq11 che a sua volta possiede il 100% di MinervaHub, presieduta da Matteo Marzotto, polo industriale che riunisce eccellenze del made in Italy attive nel segmento finiture e materiali per prodotti di lusso. Socio di controllo di Sq11 al 71% è la holding San Quirico delle famiglie Garrone e Mondini, proprietarie della quotata Erg. Tra le partecipazioni passate di Daffina, invece, figura l’1,2% di Magister Energy Engineering (poi andata in liquidazione), di cui era socio con una quota analoga anche Paolo Scaroni, oggi presidente di Enel e già vice presidente di Rothschild.