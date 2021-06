Pubblicità, aumentano gli investimenti. Fcp-Assointernet: "A maggio +68,6%"

Pubblicità, aumentano gli investimenti. Fcp-Assointernet: "+68,6%"

Continua il trend di crescita degli investimenti pubblicitari in Italia, sia sulle piattaforme OTT che sui mezzi digitali delle concessionarie facenti parte di Fcp-Assointernet.

Giorgio Galantis, presidente della federazione, annuncia che, secondo le rilevazioni della società Reply in ambito dell’Osservatorio Fcp-Assointernet, “gli investimenti pubblicitari registrano a maggio 2021 una crescita del 68,6% che porta il dato progressivo dei primi cinque mesi dell’anno ad un risultato in aumento del 27,2%”, per un totale di oltre 182 milioni di euro (di cui 113,5 milioni su desktop e 68,5 milioni sugli smartphone). Dal mese di marzo “gli investimenti pubblicitari del comparto digitale sono stati costantemente in crescita. Tale andamento è ancor più rilevante se confrontato con i dati registrati nel 2019. Nel mese di maggio 2021 si evidenzia infatti, rispetto al medesimo periodo del 2019, un incremento robusto, pari al +12,8%. Tale andamento è certamente favorito dalla crescente articolazione e qualità dell’offerta digitale e dalla sempre più marcata crescita delle audience, a beneficio dell’efficacia delle strategie di comunicazione delle aziende”.

Le analisi sui device prediletti per gli investimenti mostrano ottimi risultati sia nel settore Desktop/Tablet (+63,8%) sia da quello Smartphone (+76,9%). Cresce a sua volta anche la fruizione di contenuti tramite App (+81.9%) e “Browsing” (+67,6%).