Fed: Biden valuta nomina Lisa Cook nel board, sarebbe la prima afroamericana

Il presidente statunitense Joe Biden sta prendendo in considerazione l'ipotesi di nominare Lisa Cook, economista della Michigan State University, per il posto vacante nel board della Federal Reserve, secondo fonti del sito Axios. Si tratterebbe di una nomina storica, perche' Cook sarebbe la prima donna afroamericana a sedere nell'organo di governo della Banca centrale statunitense. Axios fa presente che Cook e' considerata una 'colomba', meno preoccupata dell'aumento dell'inflazione e piu' interessata a migliorare le condizioni del mercato del lavoro. Cook, ex consigliera economica di Barack Obama, e' l'autrice di numerose pubblicazioni sugli effetti dei pregiudizi razziali sull'economia e ha fatto parte del team per la transizione presidenziale di Joe Biden.