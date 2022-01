Fed, Powell dichiara guerra all'inflazione: "Eviteremo che aumento si radichi"

Fed, Powell lascia una testimonianza scritta in vista dell'audizione di conferma davanti al Comitato bancario del Senato

La Federal Reserve americana userà tutti i suoi strumenti a disposizione per sostenere la crescita del mercato ed evitare che l'inflazione più alta si radichi. A "prometterlo" è il presidente della Banca centrale statunitense Jerome Powell. "L'economia ha rapidamente guadagnato forza nonostante la pandemia in corso, dando origine a persistenti squilibri e strozzature della domanda e dell'offerta, e quindi ad un'inflazione elevata", ha detto Powell in una testimonianza scritta preparata per la consegna alla sua audizione di conferma davanti al Comitato bancario del Senato in programma per la giornata di oggi.

"Sappiamo che l'alta inflazione impone un pedaggio, in particolare per coloro che sono meno in grado di sostenere i costi più elevati di beni essenziali come cibo, alloggio e trasporto", ha detto Powell, aggiungendo che la banca centrale è "fortemente impegnata" a raggiungere i suoi obiettivi statutari di massima occupazione e stabilità dei prezzi. "Useremo i nostri strumenti per sostenere l'economia e un forte mercato del lavoro e per evitare che l'inflazione più alta si radichi", ha detto Powell.

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha annunciato a novembre la sua intenzione di nominare Powell per un secondo mandato come presidente della Fed e di nominare il governatore della Fed Lael Brainard come vicepresidente. L'indice dei prezzi al consumo degli Stati Uniti è aumentato del 6,8% nel periodo di 12 mesi conclusosi a novembre, il ritmo annuale più veloce in quasi 40 anni, secondo il Dipartimento del Lavoro degli Stati Uniti.