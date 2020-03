Fed, Treasury per la liquidità in dollari. Le Borse girano in positivo

In un clima volatile, riprendono slancio le Borse europee dopo la nuova mossa della Federal Reserve. A Piazza Affari il Ftse Mib sale dello 0,7%, a Francoforte il Dax30 dello 0,45% e a Parigi il Cac40 dello 0,15%. La Federal Reserve ha varato una nuova misura d'emergenza per consentire alle banche centrali estere un piu' facile accesso alla liquidita' in dollari. La banca centrale americana consentira' alle banche centrali estere di scambiare 'temporaneamente' i loro buoni del Tesoro Usa con dollari.

Il nuovo sistema, che sara' gestito dalla Fed di New York, dovrebbe facilitare le transazioni sul mercato dei titoli di Stato Usa e fa parte del massiccio intervento della Fed per garantire l'accesso al credito a imprese e famiglie.

Sul mercato secondario, lo spread tra Btp e Bund si mantiene intorno a quota 200 punti base dopo le aste sul medio e lungo termine. Il rendimento del BTp decennale benchmark si conferma intorno ai valori di apertura e viene indicato ora all'1,52% dall'1,49% del closing di ieri.

Altra seduta caratterizzata dalla forte volatilita' a Wall Street. Gli indici hanno girato in positivo dopo aver aperto in ribasso a causa del continuo aumento dei casi di Covid-19 negli Usa e in scia al monito lanciato da Goldman Sachs che ha previsto un proprio e vero crollo per l'economia americana nel secondo trimestre. La banca si aspetta un calo annualizzato del pil del 34% mentre la disoccupazione balzera' al 15% entro la meta' dell'anno.

Gli economisti di Goldman Sachs ritengono tuttavia ora che la ripresa nel terzo trimestre sara' molto piu' forte con un tasso di espansione al 19%. Aiutano le voci secondo cui il governo americano starebbe gia' valutando se lanciare un quarto pacchetto di aiuti per imprese e famiglie. Oltre al maxi piano varato la settimana scorsa, il Congresso ha gia' approvato un piano da 8,3 miliardi di dollari per finanziare la ricerca e un primo pacchetto di aiuti per le famiglie da oltre 100 miliardi.

Ma anche una serie di dati migliori delle attese e anche il rimbalzo del petrolio. La fiducia dei consumatori a marzo e' scesa a 120 punti (contro attese per un calo a 110) mentre l'attivita' manifatturiera nell'area di Chicago e' diminuita a 47,8 punti (contro attese per un calo a 40,5 punti). Il greggio rimbalza dai minimi dal 2002 toccati nella seduta precedente dopo che il Cremlino ha detto che Trump e il suo omologo russo, Vladimir Putin, hanno avuto un colloquio telefonico in cui hanno discusso della stabilizzazione dei prezzi.

Il Wti a maggio sale del 4,98% a 21,09 dollari al barile. Sul Djia Boeing guadagna oltre il 4,5% e l'indice delle 30 blue chip sale dello 0,33% a 22.400,09. L'S&P avanza dello 0,22% a quota 2.632,45. Mentre il Nasdaq, trainato dai colossi tecnologici aggiunge lo 0,97% a quota 7.850,48.