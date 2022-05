Federalberghi: manca personale per le camere, non dissanguare turismo

Federalberghi, allarme per mancanza di personale

La mancanza di personale e' arrivata a livelli preoccupanti ed e' necessario agire. Lo ha rilevato il presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca, secondo cui ci sono hotel che non possono dare camere perche' non hanno camerieri per le pulizie: fatto paradossale con il tasso di disoccupazione italiano. Bocca ha puntato l'indice contro il reddito di cittadinanza: "e' arrivato il momento di far ricominciare a lavorare queste persone".

"Questi anni - ha detto nel suo intervento alla 72esima assemblea di Federalberghi - hanno messo in risalto quanto importante sia per la nostra attivita' poter contare su collaboratori validi, professionalmente competenti e motivati. Purtroppo, ai tradizionali problemi di reperimento della manodopera si aggiunge oggi un fenomeno di allontanamento del personale dal nostro settore. Si tratta di un fenomeno riscontrato anche negli altri paesi europei e nelle principali economie turistiche. Il lungo periodo di stasi, legato agli avvenimenti degli ultimi anni, ha spinto non solo i collaboratori con contratto a termine, ma anche quelli con contratto a tempo indeterminato, tutelati dagli ammortizzatori sociali, a guardarsi intorno alla ricerca di un'altra occupazione". "Si tratta di una situazione che ci preoccupa perche' il deflusso di professionalita' spesso a lungo formate dalle nostre imprese rischia di dissanguare il settore, di privarlo della linfa che puo' assicurare il rilancio delle nostre attivita'", ha sottolineato Bocca.

