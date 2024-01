FedEx sfida Amazon e lancia Fdx. Nasce una nuova piattaforma e-commerce

FedEx, pronta nuova piattaforma di e-commerce in concorrenza ad Amazon

FedEx, il colosso americano della logistica nato nel Tennessee, 65 miliardi di fatturato, sbarcato da anni anche in Italia con oltre 1.150 punti-location, lancerà una nuova “piattaforma per il commercio basata sui dati” e chiamata FDX. Nel tempo sul mercato mondiale FedEx è stata superato da Amazon, anche se i due colossi si occupano di clienti diversi, ma ora la competizione è aperta e i ben informati sostengono che lo sarà su tutti i campi, non solo sulla distribuzione ai fornitori, in cui FedEx ha fatto la sua fortuna negli anni. Il colosso ha la terza flotta mondiale per numero di aerei dopo Delta ed American Airlines.

I dati personali dei consumatori, quelli che tutti rilasciano in massima parte poco consapevolmente ogni giorno, sono la miniera ‘d’oro del nostro tempo, così come la loro monetizzazione che è l’elemento chiave per capire il presente. Un conteggio del valore effettivo è impossibile, ma diverse ricerche sostengono che il valore medio di un utente si aggiri intorno ai 300 dollari americani l’anno. Quindi è questo il settore cardine per il commercio.

Per ora FedEx sostiene che fornirà beni solo ai commercianti online con “soluzioni di e-commerce end-to-end” ma la sfida è aperta. La nuova piattaforma dell'azienda ha lo scopo di aiutare le aziende a gestire la propria catena di fornitura, vendere ai clienti, gestire le specifiche consegne, capire la generazione della domanda, la realizzazione della risposta, metterà in piedi un tracciamento ed una valorizzazione delle esperienze post-acquisto, inclusi i rendimenti.

FedEx ha spiegato che il nuovo progetto FDX combinerà gli strumenti commerciali FedEx esistenti con l'accesso ai membri di ShopRunner. Quest’ultima è una rete di e-commerce creata dall’imprenditore Sam Yagan e acquisita da FedEx nel 2020, probabilmente proprio per lo scopo attuale. ShopRunner, per ora, consegna negli Stati Uniti in due giorni e si occupava di vendita ai consumatori finali.

Il piano è pronto ed entrerà in funziona nel prossimo autunno con possibilità di espansione. Verrà anche acclusa "un’esperienza post-acquisto personalizzata", "in modo che i marchi possano fornire ai clienti informazioni di spedizione più precise o utilizzare informazioni provenienti dalla rete di spedizioni di FedEx per la gestione degli ordini”, ha spiegato il colosso del Tennessee. Christina Meek, responsabile delle relazioni globali di FedEx, ha dichiarato aThe Verge, media americano che si occupa di tecnologie ed intrattenimento, che FedEx non è nel business del mercato di Amazon e che offre alle aziende "capacità e approfondimenti digitali", così che possano controllare l’esperienza fatta dal cliente sul prodotto finale.

I due soggetti economici sono spalla a spalla e non sempre in sintonia nel tempo, tra collaborazioni e frizioni. Nel 2019, FedEx ha rifiutato di rinnovare un contratto per trasportare merci Amazon tramite FedEx Express. Il colosso del Tennessee ha dichiarato che Amazon rappresentava solo l'1,3% delle entrate per il periodo di 12 mesi conclusosi a dicembre 2018. Nello stesso anno, Amazon proibì ai suoi venditori di utilizzare FedEx per le consegne Prime durante le vacanze, accusando il calo delle prestazioni al divieto, poi revocato l’anno successivo.

L'anno scorso, The Wall Street Journal ha riferito che Amazon ha superato i rivali FedEx e UPS in termini di consegne di pacchi negli Stati Uniti. La crescita di Amazon ha probabilmente procurato la contromossa di FedEx che ora sta valutando nuovi mercati rispetto a quelli tradizionalmente solcati. In questo momento FDX si presenta come struttura di anteprima alla quale le aziende possono accedere iscrivendosi, attesa del lancio che avverrà nell’autunno.