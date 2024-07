Fedez non resta mai a mani vuote: strappati 250mila€ di buonuscita a Luis Sal

Fedez per cedere Muschio Selvaggio ha preso 250mila euro da Luis Sal

Per i Ferragnez il 2024 non è certo un anno d'oro. E mentre la sua (non ancora ex) moglie chiude i battenti del negozio in centro a Milano, Fedez non se la passa meglio. Negli ultimi mesi il rapper oltre che aver avuto a che fare con la separazione, prima, e la brutta storia del pestaggio di Cristiano Iovino, dopo, si è anche trovato al centro di importanti decisioni imprenditoriali.

Infatti, dopo aver lasciato il podcast "Muschio Selvaggio" a seguito di un lungo contenzioso con l'ex socio Luis Sal, il rapper è passato in minoranza pure in Boem, la società che produce l’omonima bibita lanciata lo scorso anno con il cantante Lazza. Eppure, nonostante l'evidente perdita, secondo Open, Fedez non è tornato a casa a mani vuote, mettendosi in tasca bene 250 euro di buonuscita da Muschio Selvaggio.

Dopo che ai primi di giugno, i due hanno ufficializzato un accordo di desistenza, che ha sancito la cessione "pacifica" del 50% delle quote di Muschio Selvaggio Srl da Fedez a Luis Sal, Fedez, rappresentato dalla madre Annamaria Berrinzaghi, ha ricevuto 250mila euro per la sua quota. Sal d'altro canto, rifiutando l'offerta di Fedez di acquisire tutte le quote della società, ha attivato la clausola della "roulette russa", guadagnando così il diritto di acquisire l'intera società. Alla fine, il Tribunale e successivamente lo stesso Fedez hanno riconosciuto la validità delle richieste di Sal. E così l'operazione si è conclusa con il pagamento dell'assegno circolare di 250mila euro a Fedez il 5 giugno.

Storia simile per Boem. Nonostante la lunga e intensa promozione, il bilancio 2023 di Boem si è chiuso con una perdita di circa 1,2 milioni di euro, un dato in linea con le previsioni economiche iniziali. A fronte di queste perdite, Fedez ha quindi fatto un passo indietro. E così è entrato in gioco Leonardo Maria Del Vecchio, sottoscrivendo un aumento di capitale di 3 milioni di euro, ripianando i conti e acquisendo il controllo relativo dell'azienda con una quota del 53,5%. La partecipazione di Fedez e Bernabei è scesa al 43,5%, mentre Lazza è rimasto al 3%.

Quanto ai nuovi investimenti del rapper, non ci sono ancora indicazioni precise. Dopo la promozione del singolo estivo "Sexy Shop" con Emis Killa, Fedez sta valutando le prossime mosse. Intanto, la terza edizione del concerto benefico "Love Mi", prevista a Rho Fiera, è attualmente sospesa.