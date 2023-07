Ferrero diminuisce le sue quote in Mediobanca. La svalutazione vale 6mln

Ferrero e la decisione sulle quote in Mediobanca. Ecco cosa c'è dietro

Mentre Delfin annuncia di voler aumentare le quote in Generali, riaprendo di conseguenza la partita per la scalata in Mediobanca, ecco che un altro colosso come Ferrero fa una mossa che va nella direzione opposta, riducendo la sua quota in Piazzetta Cuccia e di fatto svalutandola.

La dinastia dolciaria di Alba - si legge su Milano Finanza - è uno degli azionisti storici di Piazzetta Cuccia. Entrata nel capitale con la privatizzazione del 1988, la famiglia ha subito vincolato la quota al patto di sindacato che nel 2019 si è trasformato nell'attuale accordo di consultazione. Nell’ultimo bilancio la Ferrero spa ha svalutato di 5,9 milioni il proprio 0,17%, portandolo da 28,5 a 22,6 milioni rispetto a un costo originario di quasi 46 milioni. Una decisione presa "sulla base della quotazione di mercato", spiegano i documenti societari.