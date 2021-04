Ferrero, "guerra" a Motta e Algida. I Rocher e i Raffaello diventano gelati

Ferrero entra nel mondo dei gelati. E lo fa in grande, dopo una sperimentazione accurata durata ben 20 anni. Il gruppo di Alba famoso in tutto il mondo per la Nutella, - si legge sul Corriere della Sera - ieri ha annunciato ufficialmente lo sbarco sul mercato italiano del suo gelato confezionato. Saranno proprio i Ferrero Rocher Classic, Ferrero Rocher Dark e Raffaello i gelati che arriveranno in tutta Italia entro maggio attraverso i supermercati della grande distribuzione, insieme ai ghiaccioli Estathè nei due gusti, limone e pesca.

«Una particolarità del mercato italiano — precisa Alessandro d’Este — presidente e amministratore delegato di Ferrero commerciale Italia — perché mentre i gelati Ferrero arriveranno nei principali Paesi europei e quindi Francia, Germania, Spagna e Austria, Estathè Ice invece ci sarà solo qui». La sfida principale però - prosegue il Corriere - sarà ovviamente sul gelato. Che Ferrero si giocherà con gli altri player di mercato, da Unilever (con Algida) fino a Motta e Sammontana debuttando su un business che, pur alle prese con l’emergenza Covid, vale comunque due miliardi di euro. Ci si affiderà alla grande distribuzione per poi ampliare l’offerta, nei prossimi anni, a 20-25 prodotti, incluse le vaschette.