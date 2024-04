Ferrero, una delle holding dell'uomo più ricco d'Italia perde 400 mln di euro

Ferrero, perdite monstre. La sua holding Cth in rosso

Conti amari per Giovanni Ferrero. Nonostante la conferma a uomo più ricco d’Italia con un patrimonio stimato da Forbes pari a 43,8 miliardi di euro, il re dei dolci non può gioire davanti ai risultati della sua Cth Invest. Nata per investire in società estere, la holding ha chiuso il 2023 con un rosso di 364 milioni di euro.

Briciole, certo, se paragonate agli sconfinati averi patrimoniali del patron, ma che comunque rappresentano un segnale. E non uno positivo. Più nel dettaglio, come scrive Milano Finanza, dal 2016 le perdite accumulate sono pari a 414 milioni di euro.

Analizzando a fondo il bilancio di Cth, una dato su tutti attira l’attenzione. La perdita maggiore è registrata infatti dalla sub-holding Fine Biscuits Company, che “porta a casa” un rosso di oltre 343 milioni di euro.

Questa è una scatola controllata al 100% da Cth Invest creata nel 2020 in cui sono state conferite le partecipazioni della belga Delacre (rilevata nel 2016) e di Kelsen, società nota per gli storici biscotti al burro che fino al 2019 era del gruppo Campbell Soup Company.

Altri 23,2 milioni di passivo sono stati registrati da Fox’s Burton’s Company Group, società dei biscotti da té Fox’s in Gran Bretagna acquistati nel 2021, mentre una perdita da 12 milioni è da ascrivere al family office Teseo Capital.