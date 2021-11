Ferrovie dello Stato, Ferraris: "Porteremo il wifi anche sui treni regionali"

Ferrovie dello Stato, Ferraris: pronto a febbraio un piano decennale tra connettività, Pnrr e puntualità

“Stiamo lavorando sul piano industriale che avrà un respiro decennale, lo presenteremo a febbraio”. A dirlo, l'a.d. di Ferrovie dello Stato, Luigi Ferraris, nel corso di un'audizione davanti alla commissione Trasporti della Camera. "La nostra attenzione sarà sul valorizzare gli asset che abbiamo già all'estero, ma la concentrazione più grossa è l'Italia, dove dobbiamo realizzare importanti investimenti e questo richiede massimo sforzo e massima attenzione", ha spiegato il manager.

"Sull'Adriatica stiamo valutando insieme al ministero di rafforzare gli investimenti in quell'area perché riteniamo sia importante poter disporre di linee merci dedicate. Oggi - ha spiegato - il trasporto merci viaggia soprattutto di notte per privilegiare il viaggio passeggeri durante il giorno ma questo è limitativo; pensate alle opportunità che potrebbero esserci se riuscissimo a portare le merci fresche dal Sud verso il Centro Europa". "Su questo si sta ragionando - ancora non è stato deliberato - ma sono cinque miliardi di euro di rafforzamento della dorsale adriatica", ha aggiunto Ferraris.

Fs, Ferraris: potenziare servizi regionali per ridurre traffico urbano

Fs punta a potenziare i servizi regionali anche per ridurre il traffico urbano. "Abbiamo una presenza molto forte nei servizi regionali: 279 milioni di passeggeri che coprono mediamente una distanza che sta dentro i 40 chilometri, quindi è chiaro che questa è un'altra area dove potenziare il servizio -ha spiegato Ferraris- La qualità a bordo permette di agire anche sul decongestionamento dei traffici urbani e interurbani, pensiamo ai collegamenti tra grandi centri e periferie. E poi abbiamo 16 milioni di viaggi sull'Alta velocità".

In base ai numeri del 2020, "anno caratterizzato dal Covid" che anche nella prima parte dell'anno ha prodotto "effetti sui nostri conti e sui nostri volumi", Fs gestisce "500 milioni di viaggiatori in Italia e all'estero, 17mila chilometri di linee ferroviarie, 30mila chilometri di strade attraverso Anas, 41 milioni di merci trasportate con una lunghezza media di 500 chilometri", ha continuato Ferraris spiegando che il gruppo punta anche ad avere una "pianificazione integrata tra trasporto ferroviario e attività di trasporto su gomma".