Stellantis e il campus dimenticato; la fabbrica dei talenti chiusa da 13 anni

Fiat Sata-Stellantis, quel Campus Academy chiuso e dimenticato

“Doveva essere la fabbrica dei talenti, un centro di eccellenza per la innovazione e ricerca allocato nel sito della Fiat Sata di Melfi. Diciotto milioni di euro investiti nel 2010, dei quali circa 15 dalla Regione Basilicata. Corsi di formazione con sovvenzionamento di 900mila euro. Tutt’oggi, maggio 2023, il Campus Academy risulta chiuso e sigillato”. E’ quanto sostiene Pietro Simonetti, presidente del Centro studi e ricerche economiche e sociali.

Una struttura, impianti compresi, consegnata dalla Regione alla Fiat Sata (società automobilistica tecnologie avanzate, stabilimento inaugurato fine 1993, investimento di 6,6 miliardi di lire di cui più di 3 mld soldi pubblici) nell’anno 2017, dopo un laborioso appalto del Comune di Melfi.

“A distanza di 13 anni –rileva Simonetti—quasi nessuno si chiede se il Campus funziona, cosa si è ricercato e innovato. Tutto coperto da un’aureola di strana segretezza. Nei giorni scorsi però grande giubilo per il riconoscimento di “area di crisi complessa” per il sito Stellantis di Melfi allargato con la striminzita risorsa finanziaria di 20 milioni di euro decisa dal Governo nazionale”.

Intanto si registra che la fabbrica costruita nella zona San Nicola di Melfi - proprietà FCA Italy, controllata dalla compagine Stellantis N.V. sede legale in Amsterdam — si svuota: 2000 lavoratori andati via con incentivi fino a 80 mila euro, ulteriori dipendenti candidati per lo stesso percorso dopo gli accordi sindacali contrastati solo dalla Fiom, 250 persone sono in trasferta in altri stabilimenti del Gruppo. Al netto di tali cifre si avrà uno stabilimento di 3500/4000 unità e un forte ridimensionamento dei fornitori esterni, che inciderà sul complesso degli occupati.