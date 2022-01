Fibra/ Da Tim a Vodafone, da Fastweb a Wind e Iliad:le tariffe più convenienti

Fibra, quant'è competitiva l’offerta di Iliad?

Ora che anche Iliad è pronta a sbarcare nel complicato mondo della telefonia fissa, gli operatori che offrono fibra ottica ai propri clienti con tecnologia FTTH (Fiber To The Home), cioè la più veloce in assoluto, iniziano a essere parecchi. Da notare, prima di tutto, che non è l’Italia intera a essere coinvolta da questa connessione, ma soltanto le grandi città come Milano e Roma, le cosiddette aree nere in cui la concorrenza è fitta e gli investimenti significativi (così come i ritorni).

Per avere una connessione decorosa lungo tutto lo Stivale bisognerà aspettare la piena attuazione del Pnrr, fermo restando che già ora i ritardi nel cablare il nostro Paese sono significativi. Comunque, Iliad ha presentato la sua offerta, 15,99 euro al mese per una velocità fino a 5 Gbit/secondo rivolta a chi è già cliente mobile. Per chi invece non lo è la tariffa sale a 23,99. Un prezzo comunque competitivo che potrebbe sparigliare ulteriormente le carte nel comparto.

Al momento gli operatori che raggiungono e superano la soglia critica del Gigabit al secondo sono Vodafone, Fastweb, Sorgenia, WindTre, Sky, Tiscali e Tim. Ribadiamo: l’offerta per connessione così rapida è esclusivamente rivolta a 7,5 milioni di abitazioni in 200 città. Se si pensa che i comuni d’Italia sono 7.904, si capisce che siamo ben lontani dall’avere un’offerta per tutti. Ma è altrettanto palese che in zone rurali, difficili da raggiungere, abitate da poche centinaia di persone non vi è alcuna convenienza a investire per portare la fibra di ultima generazione. Pazienza, il 5G salverà anche quei territori.

(Segue: ecco le tariffe mensili di Vodafone, Fastweb, Sorgenia, WindTre, Sky, Tiscali e Tim sulla fibra ottica)