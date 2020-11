Finanza, Cofiter e Confidi.net verso la fusione: nasce Fider

Finanza, nasce Fider dalla fusione di Cofiter e Confidi.net

L'annunciata fusione tra Cofiter e Confidi.net, secondo quanto fa sapere il Sole 24 Ore, generarà una realtà da 30 milioni di euro di patrimonio netto, 150 milioni di garanzie e 240 milioni di attività finanziarie, con 25mila soci consorziati alla base e un Cet1 (indicatore di solidità patrimoniale) del 25%. Sempre dal Sole 24 Ore si apprende che questi sono i numeri di Fider, il più grande Confidi dell'Emilia ROmagna nato dalle nozze tra l'ex Cofiter di Bologna e il competitor di RImini Confidi.net che so è dato l'obiettivo strategico, nei prossimi 5 anni, di acquisire un posizionamento di leadership sul versante adriatico, da Ferrare ad Ascoli Piceno.

Come spiega il Sole 24 Ore si tratta di uno dei pochi Confidi a livello nazionale vigilato dalla Banca d'Italia, che già dal nome, Fider, lancia un richiamo diretto di fiducia nel sistema istituzionale. Il presidente Marco Amelio (ex Confiter) spiega lo scopo del progetto: "Si tratta di un'operazione win-win, concepita in un'ottica di complementarietà, che in virtù della maggiore dimensione e del potenziamento patrimoniale, potrà fornire risposte più adeguate alla clientela di quanto potrebbero oggi fare i due Confidi inidividualmente". L'operazione mette isnieme 25mila imprese. Fider ha già annunciato un pacchett di aiuti di 100 milioni di euro con erogazioni fino a 100mila euro per singola impresa.