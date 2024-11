Fincantieri lancia i corsi di italiano per i lavoratori stranieri dell'indotto a Monfalcone e Sestri Ponente

Fincantieri lancia corsi di italiano per l'indotto a Monfalcone e Sestri Ponente

Sono partiti questa settimana i corsi di lingua italiana destinati ai lavoratori stranieri delle ditte dell'indotto presso gli stabilimenti di Monfalcone e Sestri Ponente. Finanziati dalla Fondazione Fincantieri, i corsi, che si svolgono all'interno degli spazi aziendali, sono stati strutturati per rispondere alle specifiche esigenze dei lavoratori, sia in ambito professionale che sociale. L'iniziativa rientra nel programma everyDEI di Fincantieri, attraverso il quale il Gruppo ha fatto del proprio impegno in ambito Diversità, Equità e Inclusione un pilastro della sua identità.

Il progetto nasce per supportare i lavoratori stranieri a sviluppare capacità comunicative che vadano oltre l'ambito professionale con l'obiettivo di favorire una reale inclusione nelle comunità locali. Il percorso formativo prevede un approccio pratico, focalizzato sulla comunicazione orale per le interazioni quotidiane e sulla comprensione delle istruzioni operative, nonché sulla gestione della documentazione di base, elementi chiave per garantire una piena partecipazione alla vita lavorativa e sociale.

L'iniziativa prevede un percorso formativo di 50 ore complessive, articolate in 25 incontri bisettimanali fino al 28 febbraio. La fase di avvio comprende due classi nello stabilimento di Monfalcone, per un totale di circa 50 partecipanti, e una classe nel sito di Sestri Ponente con 24 partecipanti. Il significativo interesse per il progetto è confermato dalle quasi 400 adesioni complessive ricevute per i test di conoscenza iniziali. In risposta all'elevato numero di richieste, il Gruppo ha pianificato una nuova sessione di test presso lo stabilimento di Monfalcone, mentre sono in fase di definizione ulteriori date per il sito di Sestri Ponente. L'obiettivo è estendere l'iniziativa nei prossimi mesi attraverso l'attivazione di nuove classi, continuando ad ampliare le opportunità di integrazione per i lavoratori.

Il Gruppo ha sviluppato un piano strutturato proprio per supportare attivamente l'integrazione sociale ed economica dei lavoratori stranieri dell'indotto, abbattendo le barriere linguistiche e culturali. Ai corsi di italiano si affiancano, infatti, altre iniziative innovative già in fase di implementazione, come lo "Sportello Online di mediazione culturale", che offrirà contenuti informativi su temi come diritti e doveri della cittadinanza, orientamento e servizi specifici sia a livello nazionale che territoriale.

Questi progetti testimoniano l'approccio con cui Fincantieri declina il programma everyDEI, volto a creare una cultura aziendale basata sul rispetto e l'inclusività, attraverso progetti ed eventi volti alla sensibilizzazione su temi come la multiculturalità, la disabilità, l'intergenerazionalità e la parità di genere. Le attività non si limitano al Gruppo ma coinvolgono quanto più possibile anche l'indotto, rafforzando così una rete di collaborazione che arricchisce l'intera filiera. Queste iniziative rappresentano un ulteriore tassello di un percorso strutturato, che vede Fincantieri impegnata a promuovere un ambiente di lavoro in cui ogni forma di diversità possa esprimere il proprio potenziale, contribuendo all'innovazione e alla crescita dell'azienda.