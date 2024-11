Fincantieri: approvati i risultati al 30 Settembre 2024, ordini pari a € 40 mld

Fincantieri: presentati i risultati al 30 Settembre 2024, ordini in forte crescita pari a 40 miliardi di euro

Il Consiglio di Amministrazione di Fincantieri, presieduto da Biagio Mazzotta, ha approvato i risultati finanziari dei primi nove mesi del 2024, evidenziando una forte crescita degli ordini e un significativo miglioramento della redditività. Questi risultati sono guidati da una strategia solida, che ha consentito un’accelerazione del percorso di crescita e di riduzione dell’indebitamento.

Fincantieri ha raggiunto un totale di ordini pari a 40,1 miliardi di euro, offrendo una visibilità fino al 2032 e garantendo circa 5,2 anni di lavoro basato sui ricavi del 2023. I nuovi ordini acquisiti nel 2024 ammontano a 8,5 miliardi di euro, più del doppio rispetto ai 4 miliardi del corrispondente periodo del 2023, grazie a importanti contratti nel settore crociere e difesa. Tra questi spiccano il maxi ordine di Norwegian Cruise Line per sei navi e l’assegnazione di fregate e sottomarini alla U.S. Navy e alla Marina Militare italiana.

Al 30 settembre 2024, i ricavi di Fincantieri sono aumentati del 4%, raggiungendo 5,583 miliardi di euro, con un EBITDA di 328 milioni di euro, in crescita del 19% rispetto allo stesso periodo del 2023. Il margine EBITDA si è attestato al 5,9%, rispetto al 5,1% dei primi nove mesi del 2023. La crescita dell’EBITDA è stata trainata dai settori Offshore e Sistemi, Componenti e Infrastrutture, che hanno visto incrementi rispettivamente del 47% e una triplicazione dell’EBITDA.

Grazie a una gestione efficiente e a un aumento di capitale completato a luglio 2024, la posizione finanziaria netta di Fincantieri è migliorata, riducendosi a -2,059 miliardi di euro. Escludendo l’effetto dell’aumento di capitale, la PFN risulterebbe negativa per 2,440 miliardi di euro, comunque in miglioramento rispetto al dato di -2,705 miliardi di euro registrato al 30 settembre 2023.

Fincantieri ha rivisto al rialzo le previsioni per il 2024, con ricavi attesi oltre gli 8 miliardi di euro, e un rapporto di indebitamento (PFN/EBITDA) compreso tra 4,5x e 5,0x, migliorando la previsione iniziale che indicava un valore tra 4,5x e 5,5x. Il margine EBITDA è confermato intorno al 6%, in aumento rispetto al 5,2% di fine 2023.

Tra gli ordini più rilevanti si annoverano nuove commesse per due fregate FREMM EVO per la Marina Militare Italiana, con consegna prevista per il 2029 e 2030, e un accordo con Carnival Corporation per tre navi da crociera a gas naturale liquefatto. Questo impegno verso una cantieristica avanzata e sostenibile è parte della strategia di lungo termine di Fincantieri, che mira a consolidare la leadership italiana nel settore.

Pierroberto Folgiero, Amministratore Delegato di Fincantieri, ha commentato: “I risultati dei primi nove mesi sono una prova tangibile della solidità della nostra pianificazione strategica, che permette di migliorare le previsioni di crescita per fine anno. Il nostro ruolo distintivo e la competitività in un mercato globale sempre più articolato trovano riconoscimento nei numeri raggiunti. È un risultato che rappresenta non solo una risposta alle sfide di oggi, ma anche una fiducia nel futuro della cantieristica, costruito con un ecosistema di dipendenti, fornitori, clienti e istituzioni”.