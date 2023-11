Fininvest, in cda entrano Eleonora Berlusconi e Michele Carpinelli

Eleonora Berlusconi e il consulente Michele Carpinelli entrano nel Cda di Fininvest

Aria di novità in Fininvest. Eleonora, quarta figlia di Silvio Berlusconi, assumerà per la prima volta un ruolo all'interno della holding di famiglia, entrando a far parte del Cda come consigliere. A entrare nel Consiglio di amministrazione Fininvest, che sarà ampliato da otto a dieci membri (ma potrà arrivare a 15), ci sarà anche Michele Carpinelli, storico consulente della società.