Fiorello, ecco il tesoro di "Ciuri": patrimonio da oltre 20 milioni di euro

Fiorello e il patrimonio da oltre 20 milioni di euro

“Fiorello”, all’anagrafe Rosario Tindaro Fiorello, sarà domani sul Nove con Amadeus (conduttore dell’imminente Festival di Sanremo) e ricostituirà la famosa coppia dello show forte di un tesoro che vale oltre 20 milioni di euro di patrimonio netto.

Il tesoro è racchiuso in due società la cui proprietà all’80% il noto showman divide con la moglie Susanna Biondo che ne detiene il restante 20%. Le società, entrambe basate a Roma, si chiamano Casetta e la R.o.s.a. Production: la prima ha la sede legale in via della Camilluccia 693 e la seconda in viale Mazzini 140, a due passi dalla sede della Rai.

Casetta, a dispetto del nome, ha un patrimonio netto di quasi 7 milioni e un attivo di 19,9 milioni di euro costituito da un immobile per 1,4 milioni e “rimanenze” (fabbricati e arredi) per 18,6 milioni e nel 2022 (ultimo bilancio disponibile) ha realizzato un mini utile di 49mila euro (riportato a nuovo) rispetto ai 77mila dell’esercizio precedente.

Casetta ha 12,8 milioni di debiti, quasi tutti verso i due soci. In R.o.s.a. Production ci sono invece le attività eventistiche che Fiorello organizza anche per privati, che nel 2022 beneficiando dell’uscita completa dalla pandemia, hanno incassato 5,7 milioni rispetto agli 1,4 milioni dell’anno prima, tanto che il bilancio è passato da una perdita di 38mila euro a un utile di 146mila euro che tutto riportato a nuovo ha così fatto salire il patrimonio netto a 524mila euro. La società ha poi un attivo di oltre 2,1 milioni e una dote di liquidità di 1,5 milioni.