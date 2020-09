Fisco, cartelle esattoriali: 9 mln non notificate, verso rinvio bis a dicembre

L'emergenza Coronavirus in Italia continua, ma non cessa neanche la crisi economica. Il netto calo del Pil nell'ultimo trimestre, -12,8% è un chiaro segnale d'allarme. Il governo, per questo motivo ha rimandato molti pagamenti di tasse, ma anche lo Stato così facendo si sta indebitando e quindi adesso tra i vari tributi sospesi, bisogna trovare una soluzione per 9 milioni di cartelle esattoriali, non notificate.

Nove cartelle su 10 di quelle sospese fino al 15 ottobre - si legge sul Sole 24 Ore - sono inferiori ai 5 mila euro di debito e solo nel 36% dei casi si tratta di tasse non pagate. E' quanto emerge dai dati dell'Agenzia delle Entrate- Riscossione, relativi al decreto agosto, proprio mentre in Parlamento cresce il pressing dei partiti e associazioni di categoria per un ampliamento dello standby. Oltre 6,5 milioni di atti non notificati riguardano importi inferiori ai 1000 euro. Il rinvo delle notifiche ha avuto un costo per lo Stato di 65,8 milioni di euro, con un indebitamento per il 2020 pari a 165,5 milioni. Far slittare ulteriormente la scadenza di 45 giorni, vorrebbe dire ulteriore indebitamento. Cresce quindi l'ipotesi di un invio delle cartelle ma scaglionato, individuando una serie di criteri per stabilire l'ordine delle priorità.