Fisco, evasione Imu per 5mld all'anno. Case fantasma e rendite catastali non in linea: il 20,9% non viene incassato

Fisco, tra case fantasma e Superbonus c'è una voragine nei conti dello Stato

L'allarme lanciato dal ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti sulle case fantasma ha fatto emergere in tutta la sua gravità il problema degli immobili "invisibili" e di conseguenza i mancati introiti nelle casse dello Stato. Il titolare del Mef aveva parlato di "adeguamento delle rendite catastali", ma in realtà non c'è solo quello. Ogni anno - riporta Il Sole 24 Ore - l’evasione apre una voragine da 5 miliardi per quanto riguarda l'Imu, che quindi lascia per strada un quinto (il 20,9% a essere precisi) del proprio gettito potenziale. E il valore fiscale degli immobili che sfuggono agli appuntamenti con la cassa cumula la cifra astronomica di 494 miliardi. Sono gli immobili "fantasma" veri e propri, che cioè esistono nella realtà ma non nelle mappe catastali, e quelli che invece diventano tali solo quando si tratta di pagare: perché nei censimenti ufficiali ci sono, ma nessuno controlla o riesce a imporre davvero il versamento.

Il tax gap, che misura la distanza fra il gettito teorico e quello effettivamente realizzato, si impenna in Calabria, dove - prosegue Il Sole - raggiunge il 39,6%, e in Campania, dove arriva al 33,5% superando di un soffio la Sicilia che si ferma al 33,2%. Al capo opposto della graduatoria si incontrano Emilia-Romagna (tax gap all’11,1%), Liguria (12,9%) e Marche (13,7%). Sotto la media nazionale ci sono tutte le Regioni del Nord e l’Abruzzo, sopra quindi c’è tutto il Centro-Sud. Una divisione così netta si spiega con la malattia endemica della riscossione locale dal Lazio in giù, che concentra lì la quasi totalità dei 500 Comuni in dissesto e predissesto e il 92,5% dei 1.135 enti in disavanzo. . È un fenomeno dalle dimensioni imponenti, di fronte alle quali cedono gli argini anche dei partiti più ferocemente antitasse sul mattone: "Cercare le case fantasma che non pagano nulla è doveroso, e la vicenda delle case ristrutturate con bonus è oggetto di regole precise", ha riconosciuto ieri il presidente dei senatori di Forza Italia Maurizio Gasparri.