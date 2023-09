Fisco, meno sanzioni per errori e ritardi. Distinzione più netta con le frodi

Fisco, arriva la tassa sulle multinazionali: prelievo minimo al 15 per cento sui ricavi in Italia, pronto il decreto (foto Lapresse, il viceministro Maurizio Leo)

Fisco, la riforma punta a distinguere i veri furbetti. Ecco a cosa lavora il Tesoro

Il governo Meloni vuole riformare il Fisco, il viceministro Maurizio Leo lavora da tempo a questa misura. Ora spunta un nuovo obiettivo, ridurre le sanzioni tributarie in caso di piccoli errori e ritardi, fino al 60% rispetto ad ora. Il Tesoro - si legge su Il Sole 24 Ore - punta a distinguere in modo più marcato le multe per le frodi e quelle per gli errori o le divergenze interpretative. E ricalibrare una serie di istituti che impattano in modo pesante sulle penalità: recidiva, cumulo giuridico, ne bis in idem, rapporti tra processo penale e procedimento amministrativo.

Gli esperti incaricati dal Mef di impostare le norme attuative della riforma fiscale - prosegue Il Sole 24 Ore - non hanno raggiunto l'unanimità su tutte le proposte, ma hanno consegnato al viceministro Leo una bozza molto ampia. L’indicazione dei tecnici, come detto, è quella di definire una sanzione "base" che sia più bassa di quelle attuali: indicativamente intorno al 60%, da aumentare della metà, fino al 90%, per i casi più gravi. La considerazione è che all'estero le sanzioni non superano mai il 100% del tributo evaso. Al contrario in Italia le multe "standard" vanno dal 90 al 180%.