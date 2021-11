Fisco, mini-proroga per le cartelle esattoriali. Nuova scadenza metà dicembre

Fisco, nuova scadenza per pagare le cartelle esattoriali: 9 dicembre

Il governo ha deciso di concedere una proroga per il pagamento delle cartelle esattoriali. Si tratta però solo di un mini slittamento. Ma per ragioni di bilancio, - si legge sul Messaggero - la strada ad ulteriori scivolamenti sembra sbarrata. Col termine al 9 dicembre (che, considerati i 5 giorni di tolleranza, di fatto diventa il 14) «si riesce a ottenere il versamento entro l'anno - ha spiegato la sottosegretaria all'Economia, Cecilia Guerra nei giorni scorsi - e quindi la misura non deve essere coperta da nuovi stanziamenti equivalenti». Questo il termine ultimo per saldare le rate in scadenza del biennio 2020-2021, più volte congelate nei mesi scorsi a causa dell'emergenza Covid.

La definizione agevolata - prosegue il Messaggero - rivolta a chi ha potuto dimostrare di trovarsi in una condizione economica di comprovata difficoltà (che non solo solleva i cittadini con carichi pendenti dal pagamento delle sanzioni e degli interessi di mora, ma provvede anche ad applicare uno sconto sul totale delle somme dovute presentando un Isee inferiore a 20 mila euro) termina a fine anno.

LEGGI ANCHE

Fisco, Misiani (Pd): "Riforma IRPEF, fino a più di 700 € all'anno di sgravi"