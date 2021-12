Fisco, pensioni e lavoro: la partita tra sindacati e Draghi dopo lo sciopero

Sciopero generale del 16 dicembre e il nuovo tavolo di confronto con il governo

Mentre va in scena il solito balletto di cifre sullo sciopero del 16 dicembre indetto da Cgil e Uil a Piazza del Popolo a Roma: per le sigle in piazza, secondo i primi dati raccolti dalle confederazioni, un successo strepitoso con un'adesione media che ha toccato la soglia dell'85% in molte realtà e settori, un flop annunciato per Confindustria che ha registrato partecipazioni al di sotto del 5%, è comunque tempo di bilanci e considerazioni. Che non riguardano prettamente i numeri, quanto l'agenda che spetta alla Triplice: da qui alla chiusura dell'anno il calendario si fa fitto di appuntamenti con Mise e governo.

Ma prima di entrare nei meriti della partita, dei nodi sindacali e politici presenti sul tavolo, toccherà fare i conti con il lato umano. La storica alleanza tra la Cgil di Maurizio Landini, la Uil di Pierpaolo Bombardieri e la Cisl di Luigi Sbarra, dopo tanto tempo, in occasione del 16 dicembre, si è in parte rotta.

Nonostante la presa di distanza di tutti e tre fronti su un possibile divorzio sindacale in atto ( ne abbiamo scritto qui ), la Cisl di Luigi Sbarra non è scesa in piazza con Cgil e Uil e questo è un dato di fatto. La ferita ancora non si può dire arginata o chiusa.

Riallacciare i rapporti umani, oltre che dialogare su questioni già conflittuali, sarà il prossimo passo da compiere.

Da ricordare il motivo dello strappo: da una parte Cgil e Uil “pur apprezzando lo sforzo e l’impegno del premier Draghi e del suo esecutivo”, hanno definito la manovra “insoddisfacente, in particolare sul fronte del fisco, delle pensioni, della scuola, delle politiche industriali e del contrasto alle delocalizzazioni, del contrasto alla precarietà del lavoro soprattutto dei giovani e delle donne, della non autosufficienza”.

Mentre Sbarra sin dall’uscita dall’incontro di inizio dicembre con il premier Mario Draghi ha precisato che “l’85% degli sgravi verrà destinato alle fasce di reddito sotto i 50mila euro per lavoratori dipendenti e pensionati.

Di questi, quasi il 50% riguarderanno i redditi fino a 28mila euro, osservando che “l’intervento delle aliquote sommato agli 1,5 miliardi per il taglio una tantum dello 0,8% dei contributi ai redditi fino a 35mila euro produce risultati maggiori del taglio del cuneo fiscale del governo Conte 2 che fu salutato positivamente da tutti i sindacati”.

(Segue il dialogo tra partiti e sindacati...)