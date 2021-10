Fisco, tagli Irpef a ceto medio e via l'Irap. Catasto, calcolo in metri quadri

Fisco, tagli Irpef al ceto medio. Catasto, calcolo in metri quadri

Il governo Draghi lavora alla riforma del Fisco. Già nella giornata di oggi sono in programma la cabina di regia e successivamente il decisivo Consiglio dei ministri per l'approvazione finale. Il tutto avverrà in un solo giorno, segnale inequivocabile di come l'Esecutivo voglia accelerare sulla norma. Per i decreti attuativi - si legge sul Messaggero - saranno costituiti dei tavoli di esperti del settore, con il coinvolgimento anche delle parti sociali. Questo dovrebbe permettere di inserire anche la riforma del Catasto, superamento dei vani e introduzione del criterio dei metri quadri. Gli immobili in futuro saranno distinti in due sole categorie: ordinari e specilai.

Per il resto - prosegue il Messaggero - la riforma sarà di sistema e dunque omnicomprensiva. Si andrà dall'Irpef all'Iva, dall'Ires alle detrazioni fiscali. L'imposta sul valore aggiunto è la novità dell'ultima ora. Sul tavolo ritornano le rimodulazioni di aliquota fissa, ossia i passaggi di alcune categorie da uno scaglione all'altro per rendere il sistema più omogeneo. Per l'Irpef verrà introdotto il sistema duale: riduzione delle imposte per redditi da 28 a 55 mila euro.