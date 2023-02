Fondo sovrano e finanziamenti verdi: l'Ue illustra i pilastri del Green Deal

Ue, von der Leyen presenta il Green Deal Industrial Plan

Un fondo sovrano europeo e finanziamenti ad hoc (nel breve termine) per sostenere il Green Deal Industrial Plan, dando un colpo di accelerazione alle semplificazioni burocratiche, al miglioramento delle competenze, agli scambi commerciali aperti, rendendo le catene di approvvigionamento più resilienti: la Commissione europea ha illustrato oggi il “Green Deal Industrial Plan”, il piano che punta a rendere l’Europa un hub economico- industriale più competitivo sotto il profilo “green”.

Se l’obiettivo, ribadito anche nell’ultima Cop27 andata in scena lo scorso autunno a Sharm el-Sheikh, è raggiungere il taglio del 43% delle emissioni al 2030 (per mantenere gli obiettivi climatici internazionali), il tempo a disposizione è sempre meno. E va sfruttato al meglio. Ecco allora che oggi la Commissione ha delineato quelli che sono i pilastri fondamentali che reggono l’intero progetto, ribadendo che lo scopo dell’intesa è “migliorare la competitività dell'industria europea a zero emissioni”, sostenendo una transizione meno lenta verso la neutralità climatica. Il piano, informa l'esecutivo Ue, mira a fornire un contesto più propizio al potenziamento della capacità produttiva dell'Ue per le tecnologie e i prodotti a emissioni zero, necessari per raggiungere gli obiettivi climatici dell'Europa.