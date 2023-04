Forbes, l'uomo e la donna più ricchi al mondo sono due francesi. Musk in calo

Classifica Forbes, cambia tutto: dominano gli europei

Elon Musk ha perso il primato, non è più lui il più ricco al mondo. La poco fortunata operazione Twitter sta penalizzando il miliardario fondatore di Tesla e a beneficiarne non è un americano. Per la prima volta, l’uomo e la donna più ricchi del mondo - si legge sul Corriere della Sera - sono entrambi francesi: Bernard Arnault, fondatore e capo del gruppo del lusso Lvmh, e Françoise Bettencourt Meyers, erede dell’Oréal, leader mondiale dei cosmetici. La classifica pubblicata ieri dalla testata economica americana Forbes indica che Arnault, con 211 miliardi di dollari, ha scalzato dalla prima posizione l’americano di origine sudafricana Elon Musk (fermo a 180), penalizzato dall’acquisto di Twitter e dal ribasso del titolo Tesla. Françoise Bettencourt Meyers — undicesima fortuna mondiale con 80,5 miliardi di dollari — è la donna più ricca del mondo per il terzo anno consecutivo, dopo essere succeduta alla madre Liliane Bettencourt, prima nel 2016 e 2017.

Nella classifica generale, - prosegue il Corriere - dopo Arnault e Musk, al terzo posto c’è il fondatore di Amazon, Jeff Bezos (114 miliardi). Seguono Larry Ellison (107) fondatore di Oracle, il 92enne Warren Buffett (106 miliardi) a capo della società di investimenti Berkshire Hathaway, poi Bill Gates (104), Michael Bloomberg (94,5), il messicano Carlos Slim (93), l’indiano Mukesh Ambani (83,4) che è il più ricco d’Asia, e Steve Ballmer (80,7). Il primo italiano in classifica è Giovanni Ferrero, trentesima posizione, con un patrimonio salito a 38,9 miliardi di dollari, seguito a notevole distanza da Giorgio Armani, 157°con 11,1 miliardi, e da Silvio Berlusconi, 352° con 6,8 miliardi di dollari. In tutto i miliardari italiani, secondo Forbes, sono 64.