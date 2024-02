Ford perde 523mln nel quarto trimestre: un dividendo extra spinge la crescita

Ford Motor Company annuncia un dividendo supplementare

Ford ha concluso il quarto trimestre dello scorso anno con una perdita netta di 523 milioni di dollari, un risultato che ha fatto sobbalzare gli investitori. Tuttavia, nonostante questa flessione finanziaria, l'annuncio di un dividendo supplementare ha innescato una reazione positiva nel comparto automotive, con il titolo della casa automobilistica americana che ha registrato un aumento del quasi 6% nel premarket.

Come riporta Milano Finanza, sebbene la perdita sia stata significativa, la capacità di Ford di superare le stime degli analisti è stata un segnale incoraggiante per gli investitori, infatti la società ha riportato un guadagno per azione di 29 centesimi, battendo le stime di Wall Street di 12 centesimi. In particolare, nel trimestre Ford ha registrato una perdita contabile non monetaria di 1,7 miliardi di dollari per la rimisurazione delle pensioni e di altri benefici post-pensionamento dei dipendenti. Il fatturato del trimestre è stato di 46 miliardi, crescendo del 4% rispetto all'anno precedente, superando nuovamente le aspettative.

Ciò che ha davvero catturato l'attenzione del mercato è stato l'annuncio di un dividendo supplementare di 18 centesimi per azione, oltre ai normali 15 centesimi. Questo segnale di fiducia da parte di Ford, basato su un forte flusso di cassa libero, ha rafforzato ulteriormente la percezione positiva dell'azienda: "Dopo General Motors, anche Ford ha dichiarato di prevedere una modesta crescita dei volumi negli Stati Uniti nel corso dell’anno sul fronte dei costi, la società vede opportunità per migliorare i processi, controbilanciando il peso dell’aumento del costo del lavoro".

Guardando all'anno nel suo complesso, Ford è tornata in attivo con un utile di 4,3 miliardi di dollari, rispetto alla perdita di 2 miliardi registrata nel 2022. Le prospettive per il futuro sono incoraggianti, con previsioni di un utile compreso tra i 10 e i 12 miliardi di dollari per l'anno in corso. Inoltre, per il 2024, l'azienda prevede un ebit adjusted tra 10 e 12 miliardi di dollari, un free cash flow adjusted tra 6 e 7 miliardi e spese in conto capitale tra 8 e 9,5 miliardi.