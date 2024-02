Formazione, le aziende puntano sulle competenze tecniche, ma non sul digital

Gility, l'azienda tecnologica per l'educazione nata dalla collaborazione tra CDP Venture Capital Sgr e BPER Banca per favorire la competitività delle imprese italiane e lo sviluppo delle competenze riducendo le barriere all'accesso alla formazione continua e mirata, anche per le piccole e medie imprese, analizza la situazione attuale e il sentimento riguardante la formazione delle aziende. Un sondaggio condotto su 200 aziende, tra cui PMI e micro-imprese, di vari settori e con fatturati compresi tra 10 e oltre 50 milioni di euro, utilizzando due approcci: un'indagine quantitativa, tramite un questionario distribuito a tutte le aziende, e un'indagine qualitativa, con interviste a 64 professionisti delle Risorse Umane (53%), dello Sviluppo e Apprendimento (24%), della Gestione Aziendale (15%) e altri settori (8%), su quattro tematiche principali: l'uso di nuove tecnologie e strumenti innovativi, i contenuti formativi, le aspettative e le richieste delle nuove generazioni e le priorità legate alla gestione del personale.

Simone Maggi, Ceo e co-founder Gility, commenta: “I risultati di questa survey confermano in modo ancora più netto i bisogni evidenti e, aggiungo, urgenti di PMI e micro-imprese in tema di formazione. Disegnare percorsi continui e mirati è sempre più importante per fare evolvere all’interno dell’organizzazione le competenze necessarie a competere, ma far diventare la formazione un elemento integrante della cultura aziendale è persino vitale. La maggiore sensibilità dei dipendenti rispetto al desiderio di formazione in alcuni ambiti, è un segnale forte e inequivocabile di quanto questa attività possa trasformarsi in un elemento chiave per attirare e trattenere le migliori persone contribuendo ad attenuare il mismatch tra domanda e offerta di lavoratori che negli ultimi anni ha impattato trasversalmente qualsiasi realtà. Al contrario, l’assenza di programmi strutturati negli ambiti corretti non farà che amplificare il problema”.

I risultati mostrano che le aziende puntano sulle competenze tecniche, mentre i dipendenti evidenziano una carenza nelle competenze digitali. C'è ancora poca attenzione per le tematiche legate alla sostenibilità. Nonostante l'85% delle aziende consideri importante investire nella formazione aziendale, l'attenzione maggiore è sulle competenze tecniche anziché sulle competenze digitali richieste dai dipendenti. C'è anche una discrepanza sulle soft skill: solo il 20% della formazione aziendale si concentra su questo ambito, mentre i dipendenti richiedono il 54%. Anche l'attenzione alla sostenibilità è bassa, con solo il 4% di formazione offerta dalle aziende rispetto al 15% richiesto dai lavoratori. Gility si propone di migliorare la cultura della formazione grazie alla sua piattaforma digitale che semplifica la selezione e l'utilizzo dei contenuti formativi, supportando anche nell'accesso ai finanziamenti per la formazione e liberando le aziende dalla burocrazia. Tuttavia, c'è ancora un'opportunità non sfruttata nella formazione finanziata a causa della complessità e della burocrazia. La formazione a distanza è sempre popolare, con l'e-learning asincrono e le lezioni dal vivo come le metodologie più utilizzate. Le principali aree di formazione per le PMI sono vendite, marketing, amministrazione e finanza. Per attrarre i talenti giovani, le aziende devono offrire un approccio ibrido all'apprendimento che combini teoria e pratica.

Che cos'è Gility

Gility è un'azienda nel settore dell'educazione tecnologica che mira a innovare, diffondere e amplificare la formazione continua nelle piccole e medie imprese italiane per promuovere lo sviluppo delle competenze. Certificata ISO 9001 e Società Benefit, l'obiettivo principale di Gility è elevare il livello della formazione grazie alla sua piattaforma tecnologica proprietaria, facile da utilizzare e progettata per soddisfare tutte le esigenze di formazione, liberando le imprese dalle complicazioni burocratiche e dalla difficoltà nella selezione dei corsi.

La società è stata avviata all'interno del Fondo Boost Innovation, una divisione di CDP Venture Capital Sgr, in collaborazione con importanti aziende corporate, per rispondere alla forte domanda di formazione digitale nelle PMI, ritenuta cruciale per mantenere e aumentare la competitività del Paese nel tempo. Il progetto è stato avviato in partnership con BPER Banca, che ha immediatamente compreso l'importanza di fornire uno strumento semplice e flessibile alle migliaia di PMI nel suo portfolio clienti per garantire la crescita continua nel tempo. Attraverso un significativo round seed nel 2022, il Fondo Boost e BPER Banca hanno investito in Gility, confermando l'alta priorità e la strategicità del progetto, portando il capitale in prospettiva a oltre €12 milioni. La leadership di Gility è affidata a Simone Maggi come CEO, insieme a Flavio Molinari, Chief Sales Officer, Federica Bulega, Director of Content, e Daniele di Bernardo, Chief Technology Officer, quattro co-founder con una vasta esperienza nelle aree della formazione e della tecnologia.

Simone Maggi, già imprenditore di successo con Lanieri, è CEO e co-founder di Gility, portando con sé competenze nel campo delle start-up, del marketing e del digitale. Federica Bulega, con esperienza nella formazione aziendale, è la Direttrice dei Contenuti e co-founder di Gility. Daniele di Bernardo, esperto nello sviluppo di applicazioni, è il Chief Technology Officer e co-founder di Gility. Flavio Molinari, con una vasta esperienza nella gestione delle vendite, è il Chief Sales Officer e co-founder di Gility.

La piattaforma Gility è progettata per essere un punto di riferimento unico per tutte le esigenze di formazione delle PMI, offrendo un catalogo diversificato di corsi di alta qualità su soft skill, hard skill, competenze digitali e tecnologiche. Gility offre anche consulenza per aiutare le imprese a sfruttare le opportunità di finanziamento della formazione e a creare piani formativi su misura. Con Gility, le imprese possono gestire facilmente la formazione obbligatoria e finanziata, accedendo a una vasta gamma di servizi aggiuntivi come il coaching e i servizi psicologici.

In sintesi, Gility mira a ridurre i costi, migliorare le competenze e eliminare la burocrazia associata alla formazione, fornendo alle PMI italiane un'opportunità senza precedenti per crescere e svilupparsi nel mercato attuale.