Franco "demolisce" il Superbonus: "Tra le truffe più grandi della storia"

I problemi legati al Superbonus? "Le truffe più grandi mai viste nella storia della Repubblica". Così il ministro dell'Economia Daniele Franco in conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri definisce le anomalie legate all'incentivo statale lanciato dal governo per rilanciare il Paese, precisando che "dire che i problemi che adesso si manifestano dipendono dai controlli non credo sia corretto, ma credo dipendano dalla massiccia azione della magistratura penale" perché "quei crediti sono corpo del reato e sono scelte delle imprese”, ha fatto notare il ministro Franco.

Sui bonus edilizi "si possono pensare ulteriori affinamenti, stiamo pensando di tracciare meglio" le operazioni, "potremmo avere dentro il sistema bancario una possibilità più ampia, con due o tre cessioni" del credito, "tutto si può fare ma resta fondamentale evitare ulteriori truffe che sono tra le più grandi che questa Repubblica abbia visto", ha rimarcato Franco.

Venendo ai conti il ministro dell'Economia Franco ha specificato che “le cessioni dei bonus edilizi intercettate dall'Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di finanza ammontano a oltre 4 miliardi di euro. Di questi 2,3 miliardi sono già stati oggetto di sequestro, una quota significativa di questi è già stata incassa, parliamo di una cifra attorno a 1,5 miliardi''.

Per ovviare a questi numeri “dobbiamo fare in modo che il mercato riparta in modo più sicuro di prima, gli interventi che abbiamo introdotto vanno tutti nella direzione di assicurare la sicurezza per tutti gli operatori. Massima priorità a far funzionare questo meccanismo ma deve funzionare in situazioni di certezza", ha ribadito Franco.

Nell'attuale situazione "l'importante è che si riprenda l'attività, che tutti gli intermediari tornino ad accettare le richieste. Asseverazione, controllo ex ante dell'Agenzia delle entrate, limiti al numero di cessioni dei crediti, vanno tutti nella direzione di assicurare certezza agli operatori. Quindi massima attenzione a far funzionare questo meccanismo ma deve funzionare in condizioni di certezza che aiuteranno priorità o il sistema a funzionare meglio", ha spiegato il ministro Franco.