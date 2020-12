Frase choc di Guzzini. Rumors: Confindustria apre procedura a consiglio etico

Frase choc di Guzzini. Rumors: Confindustria apre una procedura a consiglio etico

Aveva detto "vogliamo ripartire, se muore qualcuno pazienza". Domenico Guzzini, presidente di Confindustria Marche. Una frase gravissima, finita sui giornali di tutta Italia. Poi ha provato a fare marcia indietro con una nota: "Sinceramente chiedo scusa a tutti ed in particolare alle famiglie toccate dal dramma del Covid, per la frase che ho pronunciato - ha spiegato Guzzini in una nota -. Ho sbagliato nei contenuti e nei modi. Parlavo della vita aziendale e delle prospettive del lavoro e invece, preso dalla discussione ho fatto un'affermazione sbagliata, che non raffigura il mio pensiero né tanto meno quello dell'Associazione che rappresento". Tuttavia, secondo quanto può riferire Affaritaliani.it da rumors interni a Confindustria, a Guzzini sono state chieste le dimissioni e sarebbe stata contestualmente aperta una procedura presso il consiglio di indirizzo etico e dei valori associativi, organo nazionale di Confindustria. In pratica una sorta di "collegio dei probi viri" che presidia i princìpi etico-valoriali del sistema.

