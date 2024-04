Frattasi e Pontecorvo sul palco della convention di Fdi: è polemica

Frattasi e Pontecorvo sul palco della convention di Fdi: è bufera sul il capo della cybersecurity e il presidente di Leonardo

Durante la convention di Fratelli d’Italia, i responsabili di enti governativi e società partecipate dallo Stato sono stati fotografati mentre tengono in mano la maglietta del partito di Giorgia Meloni.

Come scrive Repubblica, il primo scatto, avvenuto ieri pomeriggio a Pescara, è particolarmente significativo: durante il dibattito sulla politica estera comune e sulla difesa della libertà europea, nella sala Vienna 1683, una delle tre aree di discussione della conferenza programmatica di FdI, alcuni esponenti di spicco del partito come Guido Crosetto, co-fondatore di Fratelli d’Italia, Giulio Tremonti e Isabella Rauti, erano sul palco insieme al capo dell’agenzia per la cybersicurezza, Bruno Frattasi, e al presidente di Leonardo, ex Finmeccanica, Stefano Pontecorvo.

Entrambi si sono lasciati coinvolgere dall'entusiasmo e hanno posato con la maglietta che riportava lo slogan di FdI per le prossime elezioni: "L’Italia cambia l’Europa". Questo comportamento non è esattamente un esempio di equidistanza e potrebbe essere considerato al di sotto della soglia minima di imparzialità che ci si aspetterebbe da uomini delle istituzioni, anche se sono stati nominati dalla politica. È particolarmente rilevante considerando che sia Frattasi che Pontecorvo ricoprono ruoli delicati o hanno avuto importanti incarichi al servizio della diplomazia italiana.

Frattasi, ad esempio, si occupa di temi sensibili ed è a capo dell’agenzia che gestisce le politiche di sicurezza del Paese, mentre Pontecorvo è stato ambasciatore d’Italia in Pakistan e ha coordinato l’evacuazione di oltre 120 persone in Afghanistan a partire dal 2021.

Enrico Borghi, capogruppo di Italia Viva al Senato, ha commentato dicendo: "Le prese di posizione di Bruno Frattasi e Stefano Pontecorvo a favore di FdI sono l'ennesimo brutto segnale di una campagna elettorale in cui sembra smarrito il rispetto della più elementare grammatica istituzionale", annunciando un’interrogazione al Senato.