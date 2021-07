Fs: Luca Torchia alla Comunicazione, Massimo Bruno per relazioni istituzionali

Il nuovo ceo di Ferrovie dello Stato, Luigi Ferraris, ha chiamato i due manager Luca Torchia per la Comunicazione e Massimo Bruno per le relazioni istituzionali.

Classe 1964, laureato in economia aziendale alla Bocconi, Luca Torchia è stato dal 1994 al 1998 direttore generale dell’ufficio di Milano di Assogestioni, per poi passare alla Manuli Rubber Industries Spa. Dal settembre 1999 al marzo 2015 è stato responsabile Investor relations del Gruppo Enel, in cui ha conosciuto Ferraris, allora cfo della società.

L'ha seguito nel 2005 a Poste Italiane assumendo la responsabilità della gestione delle relazioni con gli investitori istituzionali nazionali e internazionali curando varie fasi del processo di privatizzazione e della conseguente Ipo. Dal 2017 è stato responsabile relazioni esterne e sostenibilità del Gruppo Terna, sempre con Ferraris, come amministratore delegato e direttore generale.

Classe 1965, laureato in chimica e tecnologie farmaceutiche, Massimo Bruno ha iniziato come coordinatore delle attività di igiene ambientale presso unità AgipPetroli Spa. Nel 1999 è entrato a far parte del Gruppo Enel occupandosi fino al 2003 di politiche ambientali per poi passato alle relazioni esterne per rapporti con Confindustria, assumendo per otto anni il ruolo di responsabile relazioni esterne territoriali e Confindustria.