"Ftx sarà l'ultima piattaforma cripto a fallire, il mercato è solido"

Ftx, Buonanno (Chainalysis): "Non ci saranno altri crolli"

Dopo il crollo di Ftx e il pesante deprezzamento dei Bitcoin, il mondo delle criptovalute è entrato in crisi. E il timore è che quanto accaduto alla piattaforma di Sam Bankman-Fried si possa diffondere a macchia d'olio. Per questo abbiamo chiesto a Nicola Buonanno, Area VP - SEMEA di Chainalysis, di aiutarci a districarci in questo settore complesso. La sua azienda è direttamente coinvolta nella soluzione del disastro causato da Ftx.





Buonanno, che cosa ha causato il fallimento di FTX? C’è il rischio di vedere altri Exchange subire la stessa sorte?

Le accuse penali contro Sam Bankman-Fried dimostrano che ciò che è accaduto con il crollo di FTX non è un fallimento specifico di criptovalute o blockchain, bensì il fallimento causata dalla frode di un'organizzazione definita dalla mancanza di trasparenza e da un potere centralizzato. Non abbiamo davvero compreso i veri motivi del fallimento di FXT, ma ciò che è chiaro è che i fondi dei clienti sono stati utilizzati per molti altri scopi, come menzionato da John Ray, il nuovo CEO di FTX. Il motivo per cui siamo arrivati ​​a questo punto è legato a ciò che è accaduto dall'inizio dell'anno: i tassi di interesse sono aumentati, l'inflazione è aumentata e il valore di altri asset è diminuito, così gli investimenti con un’elevata leva finanziaria sono diventati ancora più rischiosi. Guardando ai nostri dati, è probabile che FTX sia l’ultimo fallimento dovuto a questi fattori, ma vedremo come si svilupperà il mercato.

Quali sono stati gli effetti immediati sui mercati finanziari?

Sebbene ci sia stato un certo contagio all'interno del settore e un calo dei prezzi, nel complesso, molti parametri del mercato rimangono stabili, poiché il crollo è correlato a una frode finanziaria e non a un fallimento specifico della blockchain. Dopo essere rimasti pressoché invariati, gli afflussi netti verso gli exchange centralizzati sono diventati negativi, il che significa che gli utenti stanno prelevando più criptovalute di quante ne stiano depositando. Ciò potrebbe riflettere la preoccupazione che gli exchanges potrebbero incorrere in problemi di solvibilità e interrompere i prelievi, come accaduto con FTX, anche se, come detto in precedenza, dai dati non pare esserci questo rischio.

Quali sono le implicazioni per l'ecosistema e per questa asset class in futuro?

C'è molto lavoro da fare per ricostruire la fiducia nel settore delle criptovalute dopo il crollo di FTX, ma

il settore non è morto: non a caso, la domanda di prodotti asset cryoto è in crescita. Essendo un settore nuovo e non ancora arrivato alla piena maturità, l'industria delle criptovalute è notoriamente esposta a boom e crolli lungo la curva di adozione. Eventi come questi possono aprire la strada a una maggiore chiarezza normativa e best practice per preparare il settore alla prossima ondata di innovazione e crescita. Ad ogni ciclo, la crittografia è emersa con più casi d'uso e applicazioni.

Cosa può fare l'industria per evitare altri crolli come questo in futuro?

La blockchain è intrinsecamente trasparente e, con la guida, le partnership e gli strumenti adeguati, l'ecosistema delle criptovalute potrà essere in grado di regolarsi e individuare irregolarità molto più facilmente. In molti casi, ciò comporterà la collaborazione con le autorità di regolamentazione, ma c'è anche un'opportunità per l'industria di lavorare verso standard di condotta che siano indipendenti dall'azione normativa e che dimostrino il nostro desiderio di mantenere il settore ai più alti standard.

Che cosa si aspetta per il futuro?

Molte persone sono state colpite - direttamente e indirettamente - dal fallimento di FTX e le conseguenze di questo evento saranno visibili solo nelle settimane e nei mesi a venire. Nel breve termine, questo è il momento di riunirsi e cercare di trovare la soluzione migliore per le persone che sono state colpite dal fallimento. Le criptovalute reinventeranno lo scambio di valore nello stesso modo in cui Internet ha reinventato lo scambio di informazioni. E come con il primo Internet, alcune aziende falliranno e altre avranno successo: la maturazione del settore richiederà tempo. Il nostro team di ricerca dedica molto tempo allo studio di come le persone comuni e le aziende utilizzano le criptovalute, non solo i trader professionisti. Abbiamo scoperto che i casi d'uso variano in tutto il mondo a seconda dell'area geografica e vanno dai pagamenti di rimesse transfrontaliere, riserva di valore nei paesi che soffrono di iperinflazione, e quest'anno abbiamo persino visto il governo ucraino raccogliere fondi per rifornimenti per i loro sforzi bellici. Le criptovalute sono un modo istantaneo, senza frontiere ed economico per scambiare valore, e credo che la domanda non farà che aumentare.

Qual è il ruolo di Chainalysis nel caso FTX?

Possiamo confermare che siamo impegnati nel caso di fallimento per aiutare a restituire i beni ai debitori. Il team FTX, ora guidato da John J. Ray III per sovrintendere al fallimento, ha incaricato Chainalysis di condurre indagini forensi sulla blockchain. Come ha testimoniato durante l'udienza del Comitato per i Servizi Finanziari degli Stati Uniti, il team di Chainalysis ha premesso di proteggere oltre 1 miliardo di dollari di risorse digitali dal rischio di furto o trasferimenti non autorizzati. Questo è un inizio promettente e dimostra i vantaggi della trasparenza della blockchain nel comprendere e risolvere ciò che è accaduto a FTX e, in ultima analisi, nel restituire i beni ai debitori. Chainalysis continuerà a collaborare con l'industria e le autorità di regolamentazione per sostenere quadri normativi che proteggano i consumatori e responsabilizzino gli innovatori, anche fornendo accesso a dati, analisi di esperti e strumenti che contribuiscano a una migliore comprensione degli eventi recenti e delle loro implicazioni in corso nel mercato.