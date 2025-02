Fwu in liquidazione: cosa devono fare i risparmiatori per recuperare i propri soldi

Polizze Fwu a rischio: ecco come muoversi per non perdere i propri risparmi

La decisione di porre in liquidazione la compagnia assicurativa Fwu Life Insurance Lux ha gettato nell'incertezza oltre 110.000 risparmiatori italiani, che avevano investito più di 300 milioni di euro in polizze vita. Con la liquidazione che potrebbe durare almeno tre anni, la mancanza di comunicazioni digitali e il blocco dei sistemi IT da parte della capogruppo tedesca Fwu AG, la situazione per gli assicurati si complica ulteriormente. Ecco le azioni da intraprendere per proteggere i propri interessi.

L’IVASS ha confermato che la procedura di liquidazione sarà gestita secondo le leggi lussemburghesi e che la vigilanza sarà affidata al Commissariat Aux Assurances (CAA). Gli assicurati devono quindi restare aggiornati attraverso fonti ufficiali come il sito dell’IVASS e delle associazioni dei consumatori, che stanno seguendo il caso da vicino.

Raccogliere tutta la documentazione necessaria

Per presentare una domanda di ammissione al passivo ed eventualmente recuperare i fondi investiti, è fondamentale raccogliere e conservare:

Copia della polizza assicurativa

Ricevute di pagamento dei premi

Comunicazioni ricevute dalla compagnia

Documenti che attestino il valore attuale della polizza

Aggiornare i propri dati di contatto

Poiché tutte le comunicazioni ufficiali saranno inviate esclusivamente tramite posta cartacea, è cruciale aggiornare il proprio indirizzo presso il liquidatore, per evitare di perdere informazioni importanti.

Sospendere i pagamenti e segnalare ufficialmente la decisione

Le associazioni dei consumatori consigliano ai risparmiatori di sospendere immediatamente i pagamenti dei premi assicurativi ancora in scadenza. Una tale decisione deve poi essere comunicata alla compagnia in forma scritta, per evitare che vengano effettuati addebiti automatici o richieste di pagamento non più dovute.

Consultare un esperto legale o un’associazione dei consumatori

La liquidazione di FWU è una procedura complessa e la normativa lussemburghese può differire da quella italiana. Affidarsi a un avvocato esperto in diritto assicurativo o a un’associazione dei consumatori può facilitare la presentazione delle domande e fornire assistenza nella gestione delle richieste.

Richiedere maggiore trasparenza sulle garanzie degli attivi

Uno degli aspetti più critici riguarda il valore effettivo degli attivi che dovrebbero garantire il rimborso delle polizze. Le associazioni dei consumatori stanno chiedendo chiarezza su questi asset, poiché la loro valutazione influenzerà direttamente l’importo recuperabile dai risparmiatori.

Possibili sviluppi e richieste delle associazioni

Confconsumatori e altre associazioni stanno sollecitando l’introduzione di una piattaforma telematica per la presentazione delle domande di risarcimento, così da velocizzare le procedure ed evitare che i risparmiatori debbano affrontare inutili complicazioni burocratiche. Un altro punto critico è la creazione di un modulo standard per la richiesta di ammissione al passivo, che semplificherebbe notevolmente il processo per gli assicurati.