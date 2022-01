Gas alle stelle per le tensioni con Putin. Energia: rischi blackout in Italia

Le tensioni con la Russia fanno schizzare il gas. Rischi blackout in Italia

Le tensioni geopolitiche con la Russia sull'Ucraina e non solo rischiano di aumentare ancora di più i prezzi di gas ed energia, con ripercussioni potenzialmente devastanti non solo sulle bollette (anche per gli italiani) ma pure sulla tenuta del sistema elettrico con comnseguenti rischi blackout. Scrive La Stampa: "Pesa l’allarme lanciato in settimana dal Copasir, il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, che nel suo ultimo rapporto oltre a segnalare l’estrema vulnerabilità del nostro sistema energetico, continuamente esposto a minacce esterne, ha rilanciato il rischio blackout che potrebbe colpire l’intera Europa, segnalando poi che i prezzi dell’energia quest’anno per quanto previsti in discesa non torneranno ai livelli pre-pandemia. Ragion per cui il nostro Paese dovrebbe dotarsi con urgenza di un nuovo piano per la sicurezza energetica".

Nuova invasione in Ucraina? Spettro interruzione flussi di gas

Nel frattempo, secondo il Messaggero sulla vicenda "scendono in campo anche gli Stati Uniti. I rischi di nuovi tagli ai volumi di gas russo diretti in Europa, soprattutto alla luce delle forti tensioni tra il Cremlino e l'Occidente sulla militarizzazione del confine orientale dell'Ucraina, mobilitano pure il dipartimento di Stato americano alla ricerca di (per ora difficili) alternative. Nelle scorse ore Washington ha avviato contatti con le principali società energetiche internazionali per predisporre piani di emergenza che possano garantire le forniture al Vecchio continente in caso di un conflitto armato tra Mosca e Kiev. Una nuova aggressione, dopo quella del 2014 che portò all'annessione della Crimea, minaccerebbe infatti, in virtù delle sanzioni economiche, di interrompere i già ridotti flussi di gas verso l'Europa".