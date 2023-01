Gas bollette, Giorgetti annuncia i tagli: "Da febbraio costi giù del 40%"

Caro bollette e gas, Giorgetti: "Da febbraio prezzi in discesa"

''Credo che all'inizio di febbraio le nuove tariffe per le bollette saranno il 40% in meno rispetto alle ultime": il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, a una tavola rotonda della Lega al teatro Manzoni di Milano, a poche ore dalla missione diplomatica della premier Giorgia Meloni a Tripoli, in Libia, ha annunciato i prossimi maxi tagli sulle bollette.

"Non voglio dire cose che poi non si verificheranno, ma contiamo che da inizio febbraio" i costi del gas possano scendere di circa il 40%, anche in bolletta, ha sottolineato il ministro.

"Stiamo anche lavorando a un meccanismo per il quale si paghi a un prezzo che, ha aggiunto Giorgetti, ho definito politico, in linea con i precedenti e con prezzi che seguono il mercato le eccedenze, per premiare i virtuosi e chi risparmia nei consumi".

"Dovrebbe cambiare il sistema. Garantiamo prezzi 'politici' fino a una percentuale di consumo precedente della famiglia e quello è il prezzo ancorato ai valori del 2020". Il consumo "in più viene messo a prezzo di mercato. Questo dovrebbe consentire a chi risparmia e ha un comportamento virtuoso di non avere aumenti". "E' molto complicato, ci stiamo lavorando, speriamo di arrivare in tempo per marzo. Però mi sembra che le cose vadano un po' meglio, abbiamo trovato altri che ci vendono gas, il mercato si è un po' calmato", ha concluso il ministro.

Pnrr, Giorgetti: "In settimana regole per tempi più brevi"

"Oltre all'autonomia, in settimana arriverà anche la proposta per rivedere una serie di regole per tempi più brevi" sul Pnrr, ha poi annunciato il ministro dell'Economia. "Questi, ha aggiunto Giorgetti, sono soldi prestati e la responsabilità che abbiamo è quella di spenderli bene e in fretta, per cose che siano utili".