Gas, il prezzo crolla sotto i 50 euro: mai così basso da 18 mesi. Ecco perchè

Prezzo del gas in discesa, mentre le Borse Ue risentono della stretta monetaria di Fed e Bce

Crolla il prezzo del gas al Ttf di Amsterdam, scivolando sotto i 50 euro al megawattora e raggiungendo il livello più basso dal primo settembre 2021, 18 mesi totali. All'hub olandese il contratto di marzo segna un calo di circa il 6% a 49,96 euro. La settimana si avvia a chiudersi con una discesa di quasi il 7%. Insomma, numeri positivi per l'Europa intera, che sembra si stia lasciando le spalle la "paura" da approvigionamento energetico dilagata quest'estate. Che cosa è cambiato in questi mesi? Il crollo del prezzo del gas sotto la soglia dei 50 euro al megawattora è sicuramente legata a tre fattori precisi: la stagione invernale ormai agli sgoccioli caratterizzata da temperature anomale sopra la media, gli stoccaggi europei pieni che hanno raggiunto la soglia di circa il 65%, le importazioni record di gas liquefatto (Gnl) dagli Stati Unit e non solo e il continuo lavoro, sia sul fronte interno che comunitario, di diversificazione energetica.