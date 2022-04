Gas, Polonia: "Stop Russia alla fornitura". E il prezzo s'impenna

Gas: Gazprom non conferma stop Polonia, deve pagare in rubli

Gazprom non ha confermato la sospensione delle forniture di gas alla Polonia. Ma la societa' ha fatto notare che da oggi Varsavia e' obbligata a pagare le forniture di carburante secondo la nuova procedura, ovvero in rubli. Lo riferiscono le agenzie russe. Immediamente c'è stata un'accelerazione del prezzo del gas sui mercati europei: il metano, calmo per tutto il pomeriggio, e' schizzato fino a 107 euro al megawattora, con un aumento massimo del 17% rispetto alla giornata di lunedì 25 aprile, sulle ipotesi di uno stop o comunque di un rallentamento delle forniture dalla Russia verso la Polonia. Il prezzo del gas sul listino di Amsterdam ha cercato di assestarsi attorno a quota 100 euro.

Gas: da ore Polonia non riceve piu' flusso via Yamal-Europa

Dall'alba, la Polonia non riceve piu' il gas naturale dall'Est attraverso il gasdotto Yamal-Europa. Secondo i dati degli operatori europei di trasporto del gas, intorno alle 04:00 ora di Mosca il flusso di gas alla stazione di misurazione di Kondratki era a zero. In realta' c'era gia' stata un'interruzione: nella notte del 24 aprile, il flusso si era interrotto ma poi era ripreso. Secondo il portale polacco Onet, che cita dati non ufficiali raccolti in ambienti governativi e della compagnia energetica PGNiG, la ragione e' che la Russia ha sospeso le forniture, perche' venerdi' scorso e' scaduto il termine per pagare l'energia secondo il nuovo regime, ovvero con i rubli.

