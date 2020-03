General Electric, morto lo storico Ceo Jack Welch. Aveva 84 anni

Jack Welch, l'uomo che ha guidato General Electric per 2 decenni a partire dagli anni Ottanta, è morto all'età di 84 anni. Lo ha annunciato la rete televisiva Cnbc citando la moglie, Suzy. A partire del 1981, Welch ha trasformato GE in un conglomerato con interessi in diversi settori tra cui, l'intrattenimento (tramite NBCUniversal), la finanza (GE Capital), la sanita', gli elettrodomestici e l'aeronautica.

Sotto la sua guida, il conglomerato statunitense ha visto la propria capitalizzazione di mercato salire da 12 miliardi di dollari a 410 miliardi. Conosciuto con il soprannome di Neutron Jack per la sua propensione a tagliare migliaia di posti di lavoro, nel 1999, la rivista Fortune lo aveva nominato 'Ceo del secolo'.