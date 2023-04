Generali approva il bilancio (e la cedola). Mediobanca al 13,1% del capitale

Generali, ok al bilancio

L'assemblea di Assicurazioni Generali ha approvato il bilancio del 2022. Il bilancio è stato votato da oltre il 90% del capitale presente mentre il 9,9% si è astenuto. Via libera da parte dell'assemblea anche al dividendo. Mediobanca è il primo azionista del Leone e risulta detenere il 13,1% del capitale, in aumento rispetto al 12,8% che aveva in precedenza, seguita da Delfin, fondata da Leonardo Del Vecchio, al 9,7% e dal gruppo Caltagirone al 6,2%. La quota di Benetton è invece pari al 4,8%.

L'assemblea ha approvato, tra i vari punti all'ordine del giorno, anche la relazione sulla politica in materia di remunerazione ed espresso un voto consultivo favorevole sulla relazione sui compensi corrisposti.

Via libera inoltre al 'Long Term Incentive Plan' di Gruppo 2023 - 2025, che prevede l’assegnazione di un numero massimo di 11 milioni e 300 mila azioni. In questa prospettiva, l’assemblea ha autorizzato l’acquisto e il compimento di atti di disposizione di azioni proprie a servizio di piani di remunerazione e incentivazione per massime 11 milioni e 300mila azioni: l’autorizzazione all’acquisto ha una durata di 18 mesi da oggi mentre l’autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie non prevede limiti temporali.

L’assemblea ha poi approvato il piano di azionariato per i dipendenti del Gruppo Generali (ad eccezione dei membri del Group Management Committee e del Global Leadership Group), per promuovere il raggiungimento degli obiettivi strategici, una cultura di ownership ed empowerment e la partecipazione dei dipendenti alla creazione di valore sostenibile del Gruppo. A servizio del Piano, l’assemblea ha inoltre autorizzato l’acquisto e la disposizione di un numero massimo di 9 milioni di azioni proprie, per un periodo di 18 mesi. Anche in questo caso, gli acquisti delle azioni proprie verranno effettuati nel rispetto delle stesse condizioni già descritte sopra.