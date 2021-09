Generali, Caltagirone sale a quota 6,27%. Per la governance arriva Marchetti

Generali, Caltagirone sale a quota 6,27%. Governance, c'è Marchetti

Generali sceglie un luminare di diritto come consulente. Si tratta di Piergaetano Marchetti, a lui sarà affidata la strategia del Leone di Trieste in questa delicata fase. Per la governance Marchetti - si legge sul Sole 24 Ore - lavorerà a stretto contatto con altri consulenti e sarebbe già a lavoro per preparare il comitato nomine della compagnia, che si terrà con ogni probabilità venerdì.Un passo decisivo in questa fase, dopo la bocciatura del primo a causa di alcuni dilemmi procedurali. Intanto i tre azionisti forti del gruppo hanno stipulato un patto.

Dell'alleanza fanno parte: Gaetano Caltagirone, Leonardo Del Vecchio e Fondazione Crt. L'obiettivo - prosegue il Sole - è promuovere una svolta al vertice. Ieri Caltagirone, grazie agli ultimi acquisti fatti, ha portato la sua quota al 6,27%, e il totale del patto di consultazione è salito al 12,43%, avvicinandosi sempre più alla quota del primo socio che è Mediobanca, al 12,93%.