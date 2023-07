Generali: cresce in Asia con acquisizione Conning Holdings

Generali cresce in Asia: acquisizione Conning Holdings

Generali cresce in Asia con l'acquisizione di Conning Holdings Limited, tra i principali asset manager globali dedicati alla clientela assicurativa e istituzionale, da Cathay Life, societa' controllata da Cathay Financial Holdings, una delle piu' rilevanti istituzioni finanziarie dell'Asia. "A seguito del conferimento di Conning Holdings Limited in Generali Investments Holding", riferisce una nota, "Cathay Life diventera' azionista di minoranza di Gih e avviera' una partnership di piu' ampia portata con Generali, con l'obiettivo di supportare le ambizioni di crescita strategica del Gruppo nell'attivita' di asset management a livello globale".

Conning e le sue controllate, rileva il comunicato, sono tra le principali societa' di asset management a livello globale dedicate alle compagnie assicurative e ai clienti istituzionali con circa 157 miliardi di dollari (144 miliardi di euro) di Aum. Il perimetro di attivita' comprende Conning (strumenti a reddito fisso per assicurazioni e clienti istituzionali), Octagon Credit Investors (prestiti bancari, Clo e credito alternativo), Global Evolution (debito dei mercati emergenti) e Pearlmark (debito ed equity per il real estate). Come parte dell'ecosistema di asset management di Generali, Conning e le sue controllate continueranno a essere guidate dagli attuali management team e da Woody Bradford, amministratore delegato e presidente del consiglio di amministrazione di Conning Holdings Limited. Cio', sottolinea la nota, garantira' stabilita' e continuita' dei team di gestione, dei livelli di servizio ai clienti e della strategia di investimento. Bradford, inoltre, supervisionera' le iniziative per facilitare un'efficace collaborazione, in aree di attivita' come la distribuzione, all'interno dell'ecosistema del Gruppo, in linea con la senior leadership di Generali. Conning e le sue controllate beneficeranno inoltre delle best practice nell'ambito dell'asset management e del framework operativo e di rischio di Generali.

"L'attivita' di asset management di Generali", si legge ancora nella nota, "trarra' vantaggio dall'ingresso di Conning e della sua consolidata clientela istituzionale e assicurativa delle controllate negli Stati Uniti e in Asia: sara' dunque nella migliore condizione per espandere il business di terze parti nei mercati chiave a livello globale, sfruttando le sinergie tra le due societa' a livello di capacita' di investimento e forza distributiva". L'acquisizione, in linea con il piano "Lifetime Partner 24: Driving Growth" di Generali, rafforzera' la strategia del Gruppo nell'asset management, che ha l'obiettivo di sviluppare un leader globale nell'offerta di soluzioni d'investimento, creando un'unica piattaforma con 709 miliardi di dollari ( 650 miliardi di euro) di Aum, a cui si aggiungono competenze diversificate e di alta qualita' nel fixed income, nel credito strutturato e corporate, nel debito dei mercati emergenti e nel real estate private. A seguito dell'acquisizione di Conning e delle sue controllate, gli Asset under Management complessivi del Gruppo aumenteranno a 845 miliardi di dollari (775 miliardi di euro).

