Harry’s Bar, Cipriani si lecca i baffi: utile di oltre 1,2 milioni nel 2022

Harry’s Bar, il celebre ristorante veneziano di Arrigo Cipriani chiude il bilancio del 2022 con un corposo utile

Piatto ricco per l’Harry’s Bar, il celebre ristorante veneziano che fa capo al gruppo di Arrigo Cipriani e del figlio Giuseppe. Qualche giorno fa, infatti, a Venezia s’è tenuta l’assemblea dei soci della Cipriani srl che ha approvato il bilancio 2022 chiuso con un utile di oltre 1,2 milioni di euro rispetto alla perdita di 236mila euro del precedente esercizio.

La srl, controllata dalla lussemburghese Cipriani Ita, svolge anche attività di catering e lo scorso anno ha visto i ricavi balzare a 10,2 milioni dai 4,7 milioni del 2021 grazie alla ripresa post-pandemica del flusso turistico in transito per Venezia. Ovviamente anche il margine operativo lordo da negativo per 325mila euro è diventato positivo per quasi 1,9 milioni.