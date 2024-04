Generali, Donnet riorganizza le attività: una nuova holding in arrivo. Piano

Nuova holding in arrivo e Banca Generali scorporata, il Ceo Donnet riorganizza le attività

Il ceo Philippe Donnet sta riorganizzando la struttura di Generali per semplificare la catena di comando e adattarla alle dimensioni e alla natura finanziaria del gruppo, che ora comprende sia assicurazioni che gestione del patrimonio. Lo scrive il Corriere della sera.

La divisione di asset management diventerà una holding controllata da Generali, chiamata Generali Investment Holding (GIH), guidata dall'attuale CEO di Conning, Woody Bradford. Questo segnala l'apertura del sistema di gestione del patrimonio del Leone anche ai clienti esterni, un messaggio forte soprattutto per il mercato americano.

Donnet sarà presidente della holding per supervisionare direttamente questo settore, già fondamentale per il gruppo e destinato a crescere ulteriormente nel nuovo piano strategico in fase di sviluppo. Carlo Trabattoni, attuale CEO di asset e wealth management, assumerà nuove responsabilità nell'asset management. Inoltre, Banca Generali sarà scorporata per entrare sotto il controllo della capogruppo.

Nel settore assicurativo, il CEO Giulio Terzariol guiderà un modello più agile e semplificato, con un focus sulle acquisizioni. Jaime Anchústegui diventerà il vice CEO del settore assicurativo, insieme a Terzariol, governando un business suddiviso in diverse regioni. Questa riorganizzazione riflette il cambiamento profondo del gruppo, che negli ultimi anni ha puntato sull'espansione internazionale e sul potenziamento del business assicurativo.