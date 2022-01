Generali, via dal Cda il Ceo di Delfin: dopo Caltagirone lascia anche Bardin

Generali, rumors: Patrizia Grieco (Enel e Mps) per la presidenza. Domani primo esame della lista del consiglio

Proseguono le mosse su Generali: a pochi giorni dalle dimissioni del vicepresidente di Generali Francesco Gaetano Caltagirone ( leggi qui i dettagli ), anche il rappresentante in Cda dell'azionista Leonardo Del Vecchio, Romolo Bardin, ha comunicato che lascerà il board del gruppo assicurativo.

Il motivo? Secondo una nota diffusa dal gruppo Bardin, amministratore delegato della holding di Del Vecchio Delfin, ha motivato la sua decisione facendo riferimento alle modalità operative e ad alcune scelte del consiglio e dei comitati a cui partecipa, con particolare riguardo anche al processo di formazione della lista del Cda per il suo rinnovo.

Romolo Bardin era membro dei comitati per le nomine e la remunerazione, per gli investimenti, per le operazioni strategiche, per le operazioni con parti correlate. Delfin, titolare del 6,618% di Generali, fa parte di un patto parasociale stipulato con alcune società del Gruppo Caltagirone e Fondazione Crt, che detiene complessivamente poco più del 16% del capitale e che fronteggia il primo azionista Mediobanca con il 13% del capitale e 17% dei diritti di voto.

Generali, Galateri: "Rammarico, la società è sempre stata trasparente"

Dopo le dimissioni di Romolo Bardin parole di rammarico sono arrivate da Gabriele Galateri di Genola, presidente di Generali: "Esprimo rammarico per la decisione assunta da Bardin. Voglio ribadire, anche in questa occasione, che la società ha sempre condotto la sua attività secondo criteri di assoluta trasparenza e rigorosa correttezza, nell'interesse di tutti gli stakeholder". "Principi, questi, a cui confermo ci si è sempre attenuti nei rapporti con tutti i consiglieri, prosegue la nota, senza eccezione alcuna e in ogni occasione".

Le dimissioni di Bardin arrivano dopo che giovedì scorso Francesco Gaetano Caltagirone, secondo maggiore azionista di Generali con l'8% circa, ha annunciato le dimissioni dai propri incarichi con una dura critica al consiglio di amministrazione ( clicca qui per saperne di più ). L'imprenditore ha motivato la scelta sostenendo di essere stato "palesemente" osteggiato e impedito dal dare il proprio "contributo critico e ad assicurare un controllo adeguato".

Nel frattempo, continuano i lavori per la presentazione di una nuova lista e dell'elaborazione di un nuovo piano industriale, che secondo fonti interne al dossier, potrebbe essere presentato a febbraio 2022. Mentre secondo alcuni quotidiani domani è in programma una riunione del Cda di Generali in cui verrà presentata una prima lista di oltre venti potenziali candidati.

Lo scontro per il controllo del gruppo assicurativo si fa quindi sempre più vivo. Per il Corriere della Sera in pole position per la presidenza ci sarebbe il nome di Patrizia Grieco, già numero uno dell’Enel per sei anni e ora a Mps, esperta di corporate governance e figura di garanzia che potrebbe coagulare il consenso di azionisti e investitori.

