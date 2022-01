Generali, rebus Allianz nella battaglia. I Pattisti stringono su lista e piano

Le mosse nell'azionariato del Leone

Rebus Allianz nella battaglia per la governance sulle Assicurazioni Generali. Ci sono due top-manager a Monaco di Baviera, dirigenti italiani di alto profilo nel mondo assicurativo e ai vertici del colosso teutonico delle polizze che sono spuntati nel totonomi per il ticket di comando che i Pattisti (Leonardo Del Vecchio, Francesco Caltagirone e Fondazione Crt) proporranno a breve come alternativa a Philippe Donnet per conquistare il voto dei fondi internazionali ad aprile in assemblea e imporre così la propria lista. Sono quelli di Sergio Balbinot, 63enne friulano ex co-Ceo del Leone e ora membro del board of management dell’Allianz e di Giulio Terzariol, 50enne veneto chief financial officer e capo finanza, controlli e rischi della compagnia che come Balbinot siede nel board dell'assicurazione tedesca che capitalizza oltre tre volte quella italiana (oltre 92 miliardi contro i 29,5 delle Generali).

Secondo indiscrezioni raccolte da Affaritaliani.it il primo, che abita ancora a Trieste e che ha lasciato un ottimo ricordo fra i dipendenti nordestini, pare sia in procinto di rinnovare per un altro anno il proprio mandato in Allianz, in scadenza alla fine del 2022. Il secondo invece, le cui quotazioni sarebbero in crescita per diventare il candidato alternativo a Donnet alla guida delle Generali, a quanto risulta è anche in linea di successione per andare a raccogliere in futuro le redini del gruppo tedesco, quando l'attuale Ceo Oliver Bäte, in quella posizione dal 2014, lascerà la tolda di comando. Una linea che però a Monaco di Baviera è affollata.

Come candidata potenziale a futuro amministratore delegato, infatti, c’è anche la quotata 47enne top-manager,romena di nascita ma cresciuta in Germania, Renate Wagner, con un passato in Zurich e Kpmg e ora a capo delle Human Resources, Legal, Compliance e M&A. Wagner, come Terzariol, siede nel board of management e pare che goda di un consensus maggiore, anche perché potrebbe essere la prima donna Ceo dell’Allianz.

I tempi comunque a Trieste si stanno facendo stretti e se Terzariol decidesse di far parte della partita della grande finanza tricolore dovrebbe prima dare le dimissioni e mettersi poi al lavoro sul contro-piano con i due grandi azionisti Del Vecchio e Caltagirone con cui partire poi per fare engagement con il mercato. La prossima settimana dovrebbe arrivare la long list (da cui estrarre poi una short list a metà febbraio) del board nella procedura della lista del consiglio. In cima all'elenco, ovviamente, ci sarà il nome di Philippe Donnet (e probabilmente quello di una donna come presidente, per cui è in pole position Diva Moriani).

A quanto risulta, i prossimi 10 giorni saranno decisivi anche per l’individuazione del ticket di vertice e del piano da parte dei Pattisti che alzeranno il velo sulla propria lista a metà febbraio, immediatamente un minuto dopo che avrà preso forma la versione ridotta della lista del consiglio uscente (da presentare poi in forma definitiva a marzo).

Dopo che Caltagirone e Del Vecchio si sono fortemente spinti con ulteriori investimenti nel capitale delle Generali superando il 16%, l’elenco dei consiglieri dei Pattisti dovrebbe esser piena di nomi di alto profilo. Nominativi che devono far presa nell'universo degli istituzionali, il cui consenso sarà l’ago della bilancia in assemblea ad aprile con il 34,75% del capitale.

Il tempo non è molto, perché gli ultimi due mesi e mezzo saranno decisivi per la campagna elettorale. Da convincere ci sono anche i Benetton che con i neo vertici di Edizione, Alessandro Benetton ed Enrico Laghi, dovranno abbandonare la linea della neutralità.

La famiglia di Ponzano ha già fatto affari con Caltagirone e con Del Vecchio è forte il legame fra imprenditori che hanno mosso i primi passi nell'operoso Nordest. Ma fonti vicine a Ponzano riferiscono ad Affaritaliani.it che i Benetton (anche al 2% di Mediobanca) schiereranno il proprio 3,9% con il piano e con il management più convincenti nelle prospettive di crescita delle Generali e nel promettere maggiori ritorni agli azionisti. Dalle parti di Caltagirone&C sono attese novità a breve su nomi e strategie.

@andreadeugeni