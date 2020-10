Generali Real Estate punta sugli uffici. Al via un nuovo fondo da 2 miliardi

Generali Real Estate punta sugli uffici

Come fa sapere il Sole24Ore parte in questi giorni il fondo “Core plus” di Generali Real Estate dedicato al settore degli uffici nelle principali città europee, con un profilo di rischio intermedio tra “Core” e “Value add”. La situazione attuale causata dal Covid-19 è sicuramente stata un elemento di incentivo verso questa direzione. Lo smartworking, incrementato a causa della pandemia, sta cambiano l'assetto degli uffici. Quelli che si stanno ricercando sono infatti luoghi e spazi più moderni, più ampi, attrezzati in maniera migliore per arginare e limitare i contagi. Creando così opportunità di acquisto di uffici sopratutto da riqualifcare.

Generali Real Estate e il piano di investimento

“Il valore del fondo a regime sarà di due miliardi di euro- dice Nicholas Garattini, responsabile development di Generali Re-, 500 milioni direttamente investiti dal gruppo Generali, che continua a credere nel segmento, il resto raccoltro tra i principali investitori per il momento internazionali, in futuro forse anche italiani”, fa sapere al Sole24Ore.

L’occasione del lancio del fondo è l’acquisizione di un immobile direzionale a Praga, per il quale era partita una gara prima del Covid, poi interrotta. Da quanto si apprende dal Sole24ore, sarà il primo immobile del fondo (oggetto di riqualificazione che lo porterà a Grade A) che verrà affiancato dall’apporto di un asset di Milano, l’edificio che il gruppo del Leone di Trieste possiede al Duomo.