Generali: utile raddoppia a 1,54 mld nel primo semestre, premi +5,5%

Il gruppo Generali chiude il primo semestre 2021 con un utile netto di 1,540 miliardi di euro, raddoppiato rispetto ai 774 milioni dello stesso periodo del 2020. Tra gli altri dati, i premi lordi sono in aumento del 5,5% a 38,09 miliardi di euro, e il risultato operativo sale del 10,4% a 2,996 miliardi di euro. Il gruppo Generali chiude il primo semestre 2021 con un utile netto di 1,540 miliardi di euro, raddoppiato rispetto ai 774 milioni dello stesso periodo del 2020. Tra gli altri dati, i premi lordi sono in aumento del 5,5% a 38,09 miliardi di euro, e il risultato operativo sale del 10,4% a 2,996 miliardi di euro.

Generali: Donnet, in linea con target, il 15/12 nuovo piano

“Gli eccellenti risultati di oggi confermano che siamo pienamente in linea per raggiungere gli ambiziosi obiettivi dell’attuale piano ‘Generali 2021’, anche in questo contesto molto sfidante". Lo ha affermato l'a.d. delle Generali, Philippe Donnet, commentando i conti del semestre. "La crescita significativa realizzata nei primi sei mesi dell'anno rafforza la posizione di Generali come leader europeo - ha aggiunto - grazie alla nostra eccellenza operativa, all'accelerazione della nostra innovazione digitale e alla qualità della nostra rete di distribuzione. Aspettiamo l’Investor Day del prossimo 15 dicembre per presentare il nuovo piano”.

Generali: Donnet, focalizzato su piano, risultati non scontati

"Sono focalizzato sull'esecuzione del piano Generali 2021. Non è scontato avere risultati così buoni in un contesto così sfidante. Tutti i manager sono focalizzati sul fare quello che dobbiamo fare fino all'ultimo giorno del 2021". Lo ha affermato l'a.d. delle Generali, Philippe Donnet, in una conference call sui risultati del semestre. Donnet non ha commentato le voci di dissensi sulla sua gestione da parte di alcuni soci. "Non commento le voci e quello che si dice in consiglio, sono focalizzato a fare il mio lavoro nell’interesse di tuti gli azionisti del gruppo". Quanto al nuovo cda, "il consiglio ha deciso di cominciare a lavorare sulle attività preparatorie per sottoporre la procedura per la definizione di un'eventuale lista del cda; il 27 settembre cda prenderà una decisione sulla base di questa proposta".

Generali: via a preparazione procedure per definire lista cda

Il cda delle Generali ha deciso l’avvio di attività preparatorie della procedura per la definizione dell’eventuale lista di candidati da parte del Consiglio stesso in vista del rinnovo dell’organo amministrativo in scadenza nel 2022. La procedura, informa una nota, sarà sottoposta all’esame del consiglio nella riunione fissata il prossimo 27 settembre.