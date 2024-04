GenZ, pausa pranzo: boom del sushi. Ma il 38% non molla la schiscetta

Pausa pranzo, le abitudini degli italiani: boom di cibo asiatico e sudamericano

Gli italiani si confermano degli abitudinari anche per quanto riguarda il pranzo. Un'indagine realizzata da Edenred Italia da BVA Doxa scatta una fotografia delle principali abitudini alimentari degli italiani in pausa pranzo. Il pasto fuori rimane in assoluto l'attività più diffusa, per 1 intervistato su 2 sempre nello stesso ristorante, mentre la schiscetta è un'abitudine praticata soprattutto al Sud. Pizza e pasta sono le pietanze preferite, ma è in netta crescita la cucina asiatica seguita da quella sudamericana e dall'immancabile fast-food USA. Le nuove generazioni, in particolare la GenZ, tendono invece ad acquistare il pranzo da consumare direttamente alla scrivania e amano ordinare da asporto. In pausa pranzo il ristorante resta la scelta più diffusa per 9 italiani su 10, la schiscetta portata da casa rappresenta un'opzione per il 38% del campione.

Il sondaggio, condotto da BVA Doxa, indaga le abitudini degli italiani in pausa pranzo mediante una serie di interviste somministrate a un campione eterogeneo e rappresentativo di mille lavoratori, dipendenti presso aziende che erogano buoni pasto. Il buono pasto si conferma uno strumento essenziale per la pausa pranzo: un intervistato su due lo utilizza sempre per questa finalità e il dato aumenta se si prende in considerazione la GenZ (62%), con una preferenza particolare per il formato digitale, dichiarata dal 75% degli intervistati.